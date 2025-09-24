Horror nach Zahlungsstreit: Gast beißt Dönerladen-Chef Stück aus Wange

Nach einer verweigerten Zahlung eskalierte die Situation in einem Berliner Grillrestaurant. Der Angreifer biss dem Wirt ein Stück aus der Wange.

Ein Imbissbetreiber in Berlin wurde Opfer einer brutalen Attacke, nachdem er einen Gast zur Zahlung aufgefordert hatte. Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag in einem Grillrestaurant in Berlin-Karlshorst. Der Täter hatte Speisen und Getränke konsumiert und wollte die Rechnung nicht begleichen. Als der 44-jährige Gastronom den Mann zur Zahlung aufforderte und keine Reaktion erhielt, stellte er dessen persönliche Gegenstände vor die Tür des Lokals.

📍 Ort des Geschehens

Brutaler Angriff

Der Gast entfernte sich zunächst vom Imbiss, kehrte jedoch kurz darauf zurück und ging aggressiv auf den Wirt los. Er attackierte ihn mit Faustschlägen. Als der Betreiber versuchte, sich mit einem Besenstiel zu schützen, packte ihn der Angreifer, brachte ihn zu Fall und biss ihm ein Stück aus der Wange, bevor er vom Tatort flüchtete.

⇢ 23-Jähriger in Wiener Verbotszone mit Messer attackiert



Polizeiliche Ermittlungen

Der Imbissbetreiber musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Berliner Polizei hat umgehend Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und die am Tatort zurückgelassenen Besitztümer des mutmaßlichen Täters sichergestellt, um dessen Identität zu klären. Der schwer verletzte Gastronom wurde zur medizinischen Versorgung der Bisswunden ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen gegen den flüchtigen Täter dauern an.