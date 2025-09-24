Siebenjähriger nach Sturz aus Fenster verstorben

Dramatische Szenen in Wien-Penzing: Ein siebenjähriger Bub stürzte aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses und schwebte nach einem schweren Schädel-Hirn-Trauma in Lebensgefahr.

Ein siebenjähriger Bub stürzte am Samstagabend gegen 21 Uhr aus einem Fenster eines Mehrparteienhauses in Wien-Penzing und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Das Kind erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, nachdem es aus einem geöffneten Fenster in den Innenhof gefallen war.

Die Mutter des Jungen wurde durch das Geräusch des Aufpralls alarmiert und fand ihren schwer verletzten Sohn im Innenhof. Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung führten noch an Ort und Stelle notfallmedizinische Maßnahmen durch, bevor der Siebenjährige in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Ermittlungen laufen

Zum Zeitpunkt des tragischen Vorfalls befanden sich laut Polizeiangaben neben der 40-jährigen Mutter auch drei weitere minderjährige Geschwister in der Wohnung. Die genauen Umstände, die zu dem Fenstersturz führten, sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der siebenjährige Bub ist am Montag an den Folgen seines schweren Schädel-Hirn-Traumas verstorben, wie das AKH Wien und die Polizei mitteilten. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiterhin an.