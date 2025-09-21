Dramatische Szenen in Wien-Penzing: Ein siebenjähriger Bub stürzte aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses. Seine Familie war in der Wohnung, als das Unglück geschah.

Ein siebenjähriger Junge ist am Samstagabend in Wien-Penzing aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gestürzt und schwebt seitdem in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich kurz nach 21 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Notfallteams der Wiener Berufsrettung leisteten umgehend medizinische Erstversorgung am Unfallort, bevor das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus transportiert wurde.

⇢ Siebenjähriger kämpft in Wien nach Fenstersturz um sein Leben



Zum Zeitpunkt des tragischen Vorfalls befanden sich neben dem verunglückten Buben auch seine 40-jährige Mutter und drei weitere minderjährige Geschwister in der Wohnung.

📍 Ort des Geschehens

Laufende Ermittlungen

Die Ursache für den Fenstersturz ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Gesundheitszustand des Kindes wird als kritisch eingestuft.