Diese Semmelbrösel werden zurückgerufen!

Metro ruft aktuell Semmelbrösel zurück, nachdem mögliche Metallsplitter im Produkt entdeckt wurden. Konkret handelt es sich um die Ware „Semmelbrösel 10 KG SCHNEIDBACH“ des Herstellers LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH.

Die Großhandelskette rät vom Verzehr des betroffenen Artikels dringend ab, da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Der Lieferant hat entsprechend den lebensmittelrechtlichen Vorgaben eigenverantwortlich den Rückruf veranlasst.

Die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat den Rückruf offiziell bestätigt und stuft den Verzehr des Produkts als potenziell gesundheitsgefährdend ein. Das betroffene Unternehmen war in den letzten drei Jahren nicht von vergleichbaren Rückrufen wegen Metallfremdkörpern betroffen.

Betroffenes Produkt

Die betroffene Ware trägt den EAN-Code (Strichcode) 9001571880115 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.07.2026 und der Chargenbezeichnung L34.

Kunden können das Produkt in allen Metro-Großmärkten in Österreich zurückgeben und erhalten dafür eine Gutschrift. Bei Rückfragen steht der Hersteller LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH telefonisch unter +43/662/451285-112 oder per E-Mail an [email protected] zur Verfügung.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Gefährdung nicht zwangsläufig durch den Erzeuger, Hersteller oder Metro Cash & Carry Österreich verursacht wurde.