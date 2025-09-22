Plötzlicher Rückruf nach Jahren: Dieses Primark-Produkt wird zum Risiko

Platzendes Spielzeug statt Wasserspaß: Primark ruft Ballon-Pumpen zurück, die beim Aufpumpen gefährlich bersten können. Die Erstattung erfolgt ohne Kaufbeleg.

Der Textilhändler Primark hat einen Rückruf für eine Wasserballon-Pumpe gestartet, die im vergangenen Jahr in den Filialen erhältlich war. Das Unternehmen reagiert damit auf ein entdecktes Sicherheitsrisiko bei dem Produkt.

Der Fehler kann beim Aufpumpen zu einem gefährlichen Druckanstieg führen, wodurch die Pumpe platzen und Verletzungen verursachen kann. „Wir haben erfahren, dass das Produkt nicht unseren üblichen hohen Sicherheitsstandards entspricht“, erklärt der Fashion-Discounter in seiner Mitteilung. Dies kann den Fülldruck beim Pumpen erhöhen, und das Produkt kann platzen, wodurch Verletzungsgefahr besteht.

Rückgabe ohne Kaufbeleg

Betroffene Kunden werden aufgefordert, die Nutzung des Artikels sofort einzustellen und ihn in eine Primark-Filiale zurückzubringen. Für die Rückgabe ist kein Kaufbeleg erforderlich – der vollständige Kaufpreis wird in jedem Fall erstattet.

Die betroffenen Wasserballon-Pumpen mit der Kimball-Nummer 5252801 wurden zwischen Jänner und September 2023 in den österreichischen Primark-Filialen verkauft. Das Unternehmen hat den Rückruf mittlerweile auch offiziell auf seiner Website bestätigt und bittet Kunden, das Produkt umgehend aus dem Verkehr zu ziehen.

Primark ist nicht das einzige Unternehmen, das in jüngster Zeit Probleme mit Wasserballon-Pumpen hatte. Auch die Handelsmarke Splash & Fun musste kürzlich ähnliche Produkte zurückrufen, nachdem sich Bauteile lösen konnten und dadurch Verletzungsgefahr entstand. Die betroffenen Artikel wurden ebenfalls aus dem Handel genommen, der Kaufpreis wurde vollständig erstattet.

