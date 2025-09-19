Produktrückruf: Dieser Staubsauger könnte in Flammen aufgehen

Brandgefahr im Wohnzimmer: Rowenta ruft tausende Staubsauger zurück. Ein Akkudefekt bei beliebten X-Force Flex-Modellen sorgt für Alarm in deutschen Haushalten.

Erneut Produktrückruf

Die Welle an Produktrückrufen reißt nicht ab. Diesmal trifft es den Haushaltsgerätehersteller Rowenta, der aktuell einen landesweiten Rückruf für bestimmte Staubsaugermodelle gestartet hat. Grund für die Maßnahme ist ein Defekt im Akku, der während des Betriebs zu Bränden führen kann. Betroffen sind die kabellosen Staubsauger der Modellreihen X-Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60, die vor Dezember 2024 produziert wurden. Besitzer dieser Geräte werden dringend aufgefordert, die Verwendung sofort einzustellen.

Rowenta erklärt in einer offiziellen Mitteilung: „Rowenta hat festgestellt, dass in seltenen Fällen und ausschließlich während der Nutzung der Geräte X-Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60 thermische Zwischenfälle (Bränden) auftreten können. Ursache hierfür ist ein Defekt im Akku der genannten Geräte, die vor Dezember 2024 hergestellt wurden. Aus diesem Grund führt Rowenta vorsorglich einen freiwilligen Austausch der Akkus für die Staubsaugermodelle X-Force Flex 14.60 und X-Force Flex 15.60 durch, die vor Dezember 2024 produziert wurden, um eine sichere und zuverlässige Nutzung für alle Kunden gewährleisten zu können.“

Betroffene Modelle

Für betroffene Kunden stellt der Hersteller Informationen bereit, wie sie überprüfen können, ob ihr Gerät unter den Rückruf fällt und wie der Austausch des Akkus abläuft. Wichtig zu wissen: Andere Staubsaugermodelle aus den Serien X-Force und X-Pert sind von dieser Sicherheitsmaßnahme nicht betroffen und können weiterhin bedenkenlos genutzt werden.

Über das Rowenta-Branding hinaus sind auch Geräte betroffen, die unter den Markennamen Tefal und OBH vertrieben werden, sofern die Referenznummer mit den zurückgerufenen Modellen übereinstimmt. Die vollständige Liste der betroffenen Referenznummern umfasst unter anderem RH99C0WO, RH99A9WO, RH9958WA, TY99F1WO, TY99C0WO, RH99F1WO, TY99A8WO, TY99F1HO, TY99G1WO, RH99C3WO, RH99G1WO, EO99F1NO, RH99F3WO, TY99F2GO, TY99C0HO, TY99A2GO, RH99G3WO, TY99G3WO, RH9958WA, RH99B8WO, RH99C3WO, RH9989WO, RH9958WO, RH9959WO, RH9990WO, TY9989WO, TY9990WO und TY9958WO.

Geräteprüfung

Um festzustellen, ob das eigene Gerät betroffen ist, muss die Referenznummer und der technische Index überprüft werden. Die Referenz ist auf dem Akku-Gehäuse zu finden, nachdem der Akku entfernt wurde. Sie entspricht den ersten acht Zeichen nach der Kennzeichnung „REF:“ (im Originalbild rot markiert). Der technische Index befindet sich direkt auf dem Akku und besteht aus drei Zeichen (im Originalbild blau markiert).

Sollte kein technischer Index vorhanden sein, ist im entsprechenden Dropdown-Menü „XXX“ auszuwählen. Die Lieferung eines kostenlosen Ersatzakkus dauert etwa zehn bis zwölf Tage, während der Wartezeit sollte das betroffene Gerät aus Sicherheitsgründen nicht verwendet und der Akku vorsichtshalber komplett entfernt werden.