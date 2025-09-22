Polizei erschießt 15-Jährigen vor McDonald’s!

Ein Polizeieinsatz in einem niederländischen McDonald’s endet tödlich für einen bewaffneten Teenager. Der dramatische Vorfall spielte sich vor den Augen zahlreicher Kinder ab.

Ein 15-Jähriger starb am Sonntagabend bei einem Polizeieinsatz in einer McDonald’s-Filiale nahe Rotterdam. Der tödliche Vorfall spielte sich vor den Augen zahlreicher Restaurantgäste ab. Der Bürgermeister von Capelle aan den IJssel, Joost Manusama, erklärte, dass der Jugendliche zuvor versucht hatte, ein Fahrrad zu entwenden. Laut dem niederländischen Magazin „Het Parool“ bedrohte er dabei sein Opfer mit einer echten Pistole.

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, ergriff der Teenager die Flucht und rannte in Richtung des Fast-Food-Restaurants. Vor dem Gebäude kam es zur Konfrontation mit den Einsatzkräften, wobei der Jugendliche seine Waffe auf die Beamten richtete. Die niederländische Polizei bestätigte, dass der 15-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung, stehenzubleiben, weiterflüchtete. Ein Polizist gab daraufhin drei Schüsse ab.

⇢ Auf mich wurde geschossen!“: Seniorin lockt Täter in Polizeifalle



Tödlicher Ausgang

Der 15-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Einsatzort – Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Besonders erschütternd ist die Tatsache, dass zahlreiche Gäste, darunter viele Kinder, den Vorfall miterleben mussten. Das Areal rund um das Restaurant wurde für die polizeilichen Untersuchungen weiträumig abgesperrt.

Hilfe für Zeugen

Bürgermeister Manusama betonte in seiner Erklärung, dass gerade die Anwesenheit junger Menschen im Restaurant die Tragödie zusätzlich verschärfe. Die Gemeinde kündigte Unterstützungsgespräche für Augenzeugen und Betroffene an, um die psychischen Folgen des traumatischen Erlebnisses zu verarbeiten. Die Behörden organisierten umgehend psychologische Betreuung für alle Zeugen des Vorfalls.

⇢ Nur ein Witz“: Zwei Mädchen nach Amokdrohung in Polizeigewahrsam



Gleichzeitig haben Polizeibehörden und kommunale Stellen eine umfassende Untersuchung des Vorfalls eingeleitet, um die Ereignisse vollständig aufzuklären. Routinemäßig werden auch Ermittlungen zum Verhalten der beteiligten Beamten durchgeführt, wie es bei allen tödlichen Polizeieinsätzen in den Niederlanden üblich ist.

⇢ Vater-Sohn-Duo attackiert Mann mit Baseballschläger und Messer

