Auf mich wurde geschossen!“: Seniorin lockt Täter in Polizeifalle

Ein Streit zwischen Senioren eskaliert dramatisch: Als ein Schuss fällt, beginnt für eine 80-Jährige im Burgenland ein Albtraum – und für die Polizei ein Wettlauf gegen die Zeit.

Todesängste durchlebte eine fast 80-jährige Frau am Samstag im Bezirk Jennersdorf. Mit bebender Stimme meldete sie der Polizei: „Auf mich wurde geschossen!“ Der verzweifelte Hilferuf löste umgehend einen massiven Polizeieinsatz aus. Sämtliche verfügbaren Streifen rasten zum Einsatzort nach Sankt Martin an der Raab, doch bei ihrem Eintreffen hatte der mutmaßliche Schütze bereits das Weite gesucht.

Die Situation war im Vorfeld eskaliert, als ein über 70-jähriger Bekannter der Pensionistin mit einem Gewehr bei ihr erschienen war. Im Erdgeschoss des Hauses entbrannte ein heftiger Streit zwischen den beiden, in dessen Verlauf sich ein Schuss löste. Die Ermittler begannen sofort mit der Aufklärung des gefährlichen Zwischenfalls. Zwischen dem Beschuldigten und seinem Opfer bestand eine enge Bekanntschaft – sie hatten regelmäßig gemeinsame Zeit verbracht.

Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte den Vorfall, machte jedoch keine näheren Angaben zur Identität der Beteiligten oder Details zur verwendeten Waffe. Auch zum legalen Besitz des Gewehrs liegen derzeit keine offiziellen Informationen vor.

Erfolgreiche Festnahme

Während die Fahndungsmaßnahmen auf Hochdruck liefen, nahm der Verdächtige telefonisch Kontakt zu der Frau auf, um sein Bedauern auszudrücken. Die Exekutive nutzte diese Gelegenheit geschickt und konnte den Mann zur Aufgabe bewegen. Kurz darauf erfolgte seine widerstandslose Festnahme.

Der Vorwurf gegen ihn lautet auf versuchten Mord, weshalb er nun in Untersuchungshaft genommen wurde. Nach dem österreichischen Strafgesetzbuch (§ 15 StGB) kann versuchter Mord mit einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren oder lebenslanger Haft bestraft werden. Der bedrohliche Vorfall, der die Seniorin in Lebensgefahr brachte, konnte durch das schnelle Eingreifen der Polizei entschärft werden.

Mit der prompten Festnahme des Tatverdächtigen stellten die Beamten die öffentliche Sicherheit in der Region wieder her. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt führt nun die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang.