Urlaubsland kämpft gegen tödliches Virus!

Auf Sardinien schlägt das West-Nil-Virus mit tödlicher Wucht zu. Mit Drohnen und Bußgeldern kämpfen die Behörden gegen die rasante Ausbreitung des gefährlichen Erregers.

In Italien verschärft sich die Situation rund um das West-Nil-Virus. Besonders auf Sardinien breitet sich der Erreger in der Provinz Oristano mit alarmierender Geschwindigkeit aus. Die Mittelmeerinsel bietet mit ihren zahlreichen Feuchtgebieten, Reisfeldern und stehenden Gewässern optimale Vermehrungsbedingungen für die virusübertragenden Stechmücken. Zusätzlich tragen Zugvögel regelmäßig zur Einschleppung des Virus bei. Diese Kombination stellt die Behörden vor erhebliche Herausforderungen, zumal die aktuelle Sterblichkeitsrate von 15,8 Prozent beunruhigend hoch ausfällt.

Das italienische Gesundheitsinstitut ISS (Istituto Superiore di Sanità) verzeichnet landesweit bereits 647 Infektionsfälle. Etwa 300 Patienten leiden unter der schwerwiegenden neuroinvasiven Verlaufsform, die mit erheblichen neurologischen Komplikationen einhergeht. Die Gesamtzahl der Todesopfer beläuft sich mittlerweile auf 47 Personen.

Regionale Ausbreitung

Neben Sardinien sind hauptsächlich Kampanien mit 77, Latium mit 83 und die Lombardei mit 39 registrierten Fällen stark betroffen. Insgesamt hat sich das Virus bereits in 72 Provinzen innerhalb von 17 italienischen Regionen ausgebreitet.

Klimafaktoren begünstigen Ausbreitung

Die saisonale Ausbreitung des West-Nil-Virus erreicht in Italien typischerweise ihren Höhepunkt im August. Besonders kritisch sind intensive Regenfälle gefolgt von Hitzewellen, die ideale Bedingungen für die Mückenvermehrung schaffen. Der fortschreitende Klimawandel mit längeren und heißeren Sommern verlängert zudem die Mückensaison erheblich und schafft neue Risikogebiete für die Virusübertragung. Diese klimatischen Veränderungen erklären, warum sich die Infektionen besonders in Feuchtgebieten und landwirtschaftlich genutzten Regionen wie Sardinien und Latium so rasant ausbreiten.

Gegenmaßnahmen Sardiniens

Auf Sardinien greifen die Verantwortlichen nun zu umfassenden Gegenmaßnahmen. Mit Drohnen werden systematisch Risikogebiete wie Feuchtbiotope, ungenutzte Grundstücke und Bauruinen kartiert, um gezielter gegen die Brutplätze der Mücken vorzugehen. Ein technischer Krisenstab mit Vertretern aus Gesundheitsbehörden, Veterinärinstituten und Kommunalverwaltungen wurde eingerichtet, um die Bekämpfungsstrategien zu koordinieren.

Grundstückseigentümer, die Wasseransammlungen oder verwilderte Flächen nicht beseitigen, müssen künftig mit finanziellen Sanktionen rechnen. Parallel dazu läuft eine Informationskampagne, die der Bevölkerung konkrete Schutzmaßnahmen empfiehlt: das Tragen heller Kleidung, die Verwendung von Insektenschutzmitteln, die Installation von Fliegengittern an Fenstern sowie die Beseitigung von Wasseransammlungen auf Privatgrundstücken.

Durch diesen koordinierten Maßnahmenkatalog soll die Infektionsrate wieder gesenkt werden.