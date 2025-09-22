Wer 2026 plötzlich weniger Netto bekommt!

Steuerreform mit Tücken: Während die meisten Österreicher 2026 mehr Netto vom Brutto haben werden, droht Spitzenverdienern ab 6.575 Euro monatlich ein überraschendes Minus.

Ab dem 1. Jänner 2026 tritt in Österreich eine Anpassung der Lohnsteuertarife in Kraft, die zur teilweisen Beseitigung der kalten Progression (automatische Steuererhöhung durch Inflation) führt und den meisten Österreichern ein höheres Netto-Einkommen beschert. Die Lohnsteuertarife werden um 1,75 Prozent angehoben, was zwei Drittel der rollierenden Inflation von 2,63 Prozent entspricht – das dritte Drittel bleibt aufgrund von Budgetkonsolidierung unberücksichtigt.

Allerdings könnte sich für Besserverdiener ein gegenteiliger Effekt einstellen, da die steigenden Sozialversicherungsbeiträge die Steuerentlastung überkompensieren könnten. Konkret wird ab einem monatlichen Brutto-Einkommen von 6.575 Euro das Netto-Gehalt 2026 niedriger ausfallen als zuvor – vorausgesetzt, das Bruttogehalt bleibt konstant. Eine entsprechende Gehaltserhöhung könnte diesen Effekt jedoch ausgleichen und das Netto-Einkommen über das Niveau von 2025 heben.

Für das kommende Jahr wurde eine Aufwertungszahl von 1,073 festgelegt, was zu einem deutlichen Anstieg der Höchstbeitragsgrundlagen in der Sozialversicherung führt. Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage steigt von derzeit 6.450 Euro auf 6.930 Euro, während die jährliche Grenze von 90.300 Euro auf 97.020 Euro angehoben wird. Bei Sonderzahlungen erhöht sich die jährliche Höchstbeitragsgrundlage auf 13.860 Euro. Diese Anpassungen resultieren in höheren Sozialversicherungsabgaben für Spitzenverdiener.

Von der Steuerreform profitieren vor allem Geringverdiener durch die Anhebung der Steuerfreigrenze auf rund 13.541 Euro jährlich. Die konkrete Entlastung variiert je nach Einkommenshöhe: Bei einem Bruttojahresgehalt von 30.000 Euro ergibt sich ein Netto-Plus von rund 110 Euro pro Jahr, bei 50.000 Euro etwa 170 Euro und bei 80.000 Euro bis zu 213 Euro jährlich. Der Spitzensteuersatz von 55 Prozent ab einem Jahreseinkommen von einer Million Euro bleibt unverändert.

Auswirkungen auf Spitzenverdiener

Auf der Plattform Finanz.at steht ein Brutto-Netto-Rechner zur Verfügung, mit dem sich das künftige Netto-Gehalt für 2026 unter Berücksichtigung der neuen Lohnsteuertabelle und der angepassten SV-Beiträge ermitteln lässt. Ein Beispiel verdeutlicht die Auswirkungen: Bei einem monatlichen Brutto-Einkommen von 6.700 Euro werden aktuell etwa 1.165 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen und 1.468 Euro an Lohnsteuer fällig, was ein Netto von 4.066 Euro ergibt. Ohne Gehaltserhöhung würden ab 2026 monatlich ein Minus von 14,24 Euro entstehen, da rund 1.210 Euro für SV-Beiträge anfallen, während die Lohnsteuer auf 1.437 Euro sinkt.

Ein positiver Netto-Effekt durch die Abschaffung der kalten Progression ergibt sich nur bei gleichzeitiger Erhöhung des Brutto-Gehalts. Eine Steigerung um 2,0 Prozent würde bei einem Brutto-Einkommen von 6.700 Euro zu einem jährlichen Netto-Plus von 748 Euro führen. Der Online-Rechner auf Finanz.at ermöglicht auch die Berechnung verschiedener Szenarien mit Gehaltserhöhungen ab 2026.

Einkommensschwelle beachten

Die Beseitigung der kalten Progression wird für die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ab 2026 zu einem höheren Netto-Einkommen führen, während einige Einkommensgruppen gegenteilige Effekte spüren werden.

Die genaue Einkommensschwelle, ab der sich dieser Umkehreffekt bemerkbar macht, kann auf der Webseite Finanz.at nachgeschlagen werden.