Blutbad im Gemeindebau: Mann erschießt Ehefrau – Tochter in Lebensgefahr (VIDEO)

Blaulicht und Schüsse erschüttern einen Wiener Gemeindebau. Was als Beziehungsstreit begann, endet in einer Tragödie mit mehreren Verletzten und einer Toten.

Die Polizei veröffentlichte am Dienstagabend (16. September) nach 20 Uhr eine Warnung auf der Plattform X: „Bitte meiden Sie den Bereich!“ Rund um die Vorgartenstraße/Wehlistraße beim Mexikoplatz in Wien-Leopoldstadt war ein großräumiger Polizeieinsatz im Gange, dessen Blaulicht weithin sichtbar war. Zuvor hatten Anrainer mehrere deutlich hörbare Schussgeräusche wahrgenommen. Am Einsatzort errichteten die Einsatzkräfte ein Tatortzelt, während Sanitäter eine in eine goldene Rettungsdecke gehüllte Person auf einer Trage in einen Rettungswagen transportierten.

📍 Ort des Geschehens

Eskalierter Streit

Im Laufe des Abends wurden die Hintergründe klarer: Anwohner hatten die Polizei alarmiert, nachdem in einem Gemeindebau ein Streit eskaliert war und Schüsse gefallen waren. Bei Eintreffen der Beamten versuchte ein Mann, sich mit seinem Fahrzeug vom Tatort zu entfernen. Die Polizisten gaben daraufhin Schüsse ab.

Der Verdächtige wurde später in seinem Wagen mit einer Kopfschussverletzung aufgefunden. Ob diese durch Polizeiwaffen oder durch seine eigene Waffe verursacht wurde, blieb zunächst ungeklärt. Die 24-jährige Tochter und ein 26-jähriger Mann erlitten Schussverletzungen und wurden in Wiener Krankenhäuser eingeliefert. Zwei weitere minderjährige Familienmitglieder blieben körperlich unversehrt und wurden vor Ort betreut.

Tödlicher Ausgang

Für eine 44-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. Als möglicher Auslöser der Gewalttat gilt die anstehende Trennung des Ehepaares.

Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Tathergang, insbesondere zur Frage, ob der mutmaßliche Täter durch Polizeischüsse oder durch eigene Hand starb, dauern an.