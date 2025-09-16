Schock-Protokolle enthüllen Motiv des Kirk-Attentäters

Belastende Chatprotokolle und ein versteckter Zettel unter der Tastatur bringen den mutmaßlichen Kirk-Attentäter in Bedrängnis. Die Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe.

Die US-Staatsanwaltschaft in Utah hat gegen den mutmaßlichen Attentäter von Charlie Kirk ein umfassendes Anklageverfahren eingeleitet. Bezirksstaatsanwalt Jeff Gray gab bekannt, dass dem Verdächtigen Tyler Robinson neben Mord auch schwere Körperverletzung mit einer Schusswaffe, mehrfache Zeugenbeeinflussung sowie Justizbehinderung zur Last gelegt werden. Angesichts der Schwere der vorgeworfenen Taten wurde eine Kautionsmöglichkeit ausgeschlossen. Die Ermittler stützen sich auf belastende Chatprotokolle. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten die Todesstrafe.

Kirk, Gründer der einflussreichen konservativen Organisation Turning Point USA, wurde am 10. September 2025 während einer Veranstaltung an der Utah Valley University vor rund 3.000 Menschen erschossen. Die Tat ereignete sich während eines öffentlichen Auftritts der Organisation, die sich für konservative Werte auf amerikanischen Universitätscampus einsetzt.

Aus den am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokumenten geht das mutmaßliche Tatmotiv hervor, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Der Verdächtige soll seiner Partnerin nach der Tat in mehreren Nachrichten mitgeteilt haben, er habe Kirk getötet, weil er „genug von seinem Hass hatte“. Laut Anklageschrift wurde Robinsons Mitbewohnerin und Lebensgefährtin offenbar der Zusammenhang klar, als sie eine Nachricht mit der Aufforderung erhielt, unter seiner Tastatur nachzusehen.

Dort entdeckte sie einen Zettel mit den Worten: „Ich hatte die Gelegenheit, Charlie Kirk auszuschalten, und ich werde sie nutzen.“ Aus dem Nachrichtenaustausch geht zudem hervor, dass die verwendete Waffe angeblich seinem Großvater gehört haben soll.

⇢ Neue Details: Kirk-Attentäter lebte mit Transperson zusammen



Belastende Beweise

Der Nachrichtenverlauf, den die Ermittlungsbehörden dokumentierten, zeigt die entsetzte Reaktion seiner Freundin. „Du warst es nicht, der das getan hat, oder???“, schrieb sie. Robinson antwortete: „Ich war es, es tut mir leid.“ Er forderte sie außerdem auf, die Kommunikation zu löschen und weder mit Polizei noch Medien zu sprechen.

Die forensischen Ermittlungen stützen sich auf umfangreiches Beweismaterial: DNA-Spuren an der mutmaßlichen Tatwaffe, Videoaufnahmen des Anschlags sowie digitale Beweise aus Smartphones und Computern des Verdächtigen. Die Staatsanwaltschaft prüft dabei auch die Wünsche der Familie des Opfers bezüglich einer möglichen Verhängung der Todesstrafe.

Gegenüber den Ermittlern berichtete Robinsons Mutter, ihr Sohn habe sich im vergangenen Jahr politisch nach links orientiert und setze sich „stärker für die Rechte von Homosexuellen und Transsexuellen“ ein, wie aus der staatsanwaltschaftlichen Anklageschrift hervorgeht. Bei Robinsons Lebenspartnerin handelt es sich den Behörden zufolge um eine Transperson.

⇢ Gravierte Kugeln und Abschiedsnotiz: Das Motiv hinter dem Kirk-Attentat



„Robinsons Mutter sah das Foto des Schützen in den Nachrichten und fand, dass der Schütze ihrem Sohn ähnlich sah. Robinsons Mutter rief ihren Sohn an und fragte ihn, wo er sei. Er sagte, er sei krank zu Hause und habe sich seit dem 10. September krankgemeldet.„

Politische Gewalt

Als strafverschärfend bewertete der Staatsanwalt, dass Robinson den Aktivisten aufgrund dessen politischer Positionen ins Visier genommen und die Tat im Bewusstsein verübt haben soll, dass Kinder anwesend waren und möglicherweise Zeugen wurden. Gray verwies zudem auf belastende Beweismittel – darunter DNA-Spuren an der mutmaßlichen Tatwaffe sowie Auswertungen von Überwachungsaufnahmen.

Der Anschlag, der in Videoaufnahmen festgehalten wurde und sich im Internet verbreitete, führte parteiübergreifend zu Verurteilungen politischer Gewalt, löste jedoch auch gegenseitige Schuldzuweisungen aus. Der Tatverdächtige wurde 33 Stunden nach dem Anschlag festgenommen, nachdem Familienangehörige die Behörden informiert hatten.

Kirks Tod steht in einer Reihe politisch motivierter Gewalttaten in den USA. Erst vor wenigen Monaten wurden in Minnesota eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann erschossen. Auch auf Trump wurde im vergangenen Jahr bei einer Wahlkampfveranstaltung geschossen.

⇢ Schlachtruf um die Welt“ – Kirks Witwe schwört nach Attentat Rache (VIDEO)



Sicherheitsbehörden und Experten warnen seit geraumer Zeit vor einer zunehmenden Radikalisierung, die durch Hass im Internet und aggressive Rhetorik befeuert wird.