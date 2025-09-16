Tödlicher Familienstreit – Serbe erschießt Ehefrau: Neue Details bekannt

Schüsse erschüttern einen Wiener Gemeindebau: Nach einem tödlichen Familiendrama mit einer getöteten Frau und einer schwerverletzten Tochter wurde der Verdächtige leblos aufgefunden.

In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt kam es am Dienstagabend zu einer folgenschweren Familientragödie. Ein serbischer Staatsangehöriger soll seine Ehefrau mit einer Schusswaffe getötet und die gemeinsame Tochter schwer verletzt haben. Die Exekutive rückte mit einem Großaufgebot an und forderte Passanten auf, das Gebiet weiträumig zu umgehen. Anwohner hatten gegen 20 Uhr Schussgeräusche aus der Wohnung vernommen und den Notruf gewählt.

Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, stießen sie auf einen Mann, woraufhin mindestens ein Beamter von seiner Dienstwaffe Gebrauch machte. Dem Verdächtigen gelang dennoch vorübergehend die Flucht.

📍 Ort des Geschehens

Tödlicher Ausgang

Der mutmaßliche Täter wurde später leblos in einem geparkten Fahrzeug vor dem Wohnkomplex entdeckt. Er wies eine Schussverletzung am Kopf auf. Im Inneren des Wagens fanden die Ermittler eine Schusswaffe.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stießen die Einsatzkräfte auf den Leichnam einer Frau sowie auf eine schwer verletzte Person, bei der es sich Erkenntnissen zufolge um die Tochter des Opfers handelt.

Mit diesem Vorfall erhöht sich die Zahl der Femizide (Morde an Frauen) in Österreich im laufenden Jahr auf zehn.