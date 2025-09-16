Großeinsatz nach Schüssen: Mindestens ein Todesopfer (VIDEO)

Vier Schüsse durchbrechen die Abendruhe in Wien-Leopoldstadt. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften riegelt die Vorgartenstraße ab, während Sichtschutzwände Fragen aufwerfen.
Am Dienstagabend ereignete sich in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt ein umfangreicher Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Mehrere Einsatzfahrzeuge mit aktivierten Warnsignalen eilten zum Schauplatz, während Sicherheitskräfte den betroffenen Straßenabschnitt großflächig absperrten und ein Sichtschutz errichtet wurde. Augenzeugenberichten zufolge waren kurz vor dem Eintreffen der Behörden vier Schussgeräusche zu vernehmen.
Großeinsatz im 2. Bezirk.
Lt. ersten Infos Schüsse
Naca7 pic.twitter.com/G403ahSV9Z
— Esterreicherr (@Esterreicherr) September 16, 2025
📍 Ort des Geschehens
Mindestens eine Person soll tödlich verletzt worden sein. Nach ersten Informationen der Polizei sollen sich die Schüsse sowohl in einer Wohnung als auch auf der Straße ereignet haben. Die Polizei hielt den Bereich großräumig abgesperrt und errichtete einen Sichtschutz, während die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls andauerten.
Im Bereich Vorgartenstraße/Wehlistraße kommt es derzeit zu einem größeren Polizeieinsatz. Wir sind mit ausreichend Kräften vor Ort und klären die Lage. Bitte meiden Sie den Bereich, es kann zu Verkehrssperren kommen. Sobald es Neues gibt, erfahren Sie es hier. #W1609
— POLIZEI WIEN (@LPDWien) September 16, 2025
