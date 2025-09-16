Großeinsatz nach Schüssen: Mindestens ein Todesopfer (VIDEO)

Vier Schüsse durchbrechen die Abendruhe in Wien-Leopoldstadt. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften riegelt die Vorgartenstraße ab, während Sichtschutzwände Fragen aufwerfen.

Am Dienstagabend ereignete sich in der Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt ein umfangreicher Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Mehrere Einsatzfahrzeuge mit aktivierten Warnsignalen eilten zum Schauplatz, während Sicherheitskräfte den betroffenen Straßenabschnitt großflächig absperrten und ein Sichtschutz errichtet wurde. Augenzeugenberichten zufolge waren kurz vor dem Eintreffen der Behörden vier Schussgeräusche zu vernehmen.

📍 Ort des Geschehens

Mindestens eine Person soll tödlich verletzt worden sein. Nach ersten Informationen der Polizei sollen sich die Schüsse sowohl in einer Wohnung als auch auf der Straße ereignet haben. Die Polizei hielt den Bereich großräumig abgesperrt und errichtete einen Sichtschutz, während die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls andauerten.

