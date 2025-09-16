Rasanter Anstieg: Tropenvirus legt Stadt lahm

Tropisches Virus legt Verona lahm: Während ein Volksfest nach Zwangspause wieder öffnen durfte, steht die Großveranstaltung mit 300.000 erwarteten Besuchern auf der Kippe.

In Verona sorgt das Chikungunya-Virus (tropisches Virus, das Gelenkschmerzen verursacht) für erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Leben. Seit dem 12. September wurden sämtliche Veranstaltungen in der bei Touristen beliebten Stadt untersagt, darunter auch das traditionelle Volksfest „Sagra del Ceo“. Dieses konnte allerdings am Montag nach einer Zwangspause wieder seine Pforten öffnen. Dennoch bleibt die Situation angespannt.

📍 Ort des Geschehens

Besonders im Blickpunkt steht nun die Fiera del Riso in Isola della Scala, die vom 19. September bis 12. Oktober stattfinden soll und üblicherweise mehr als 300.000 Besucher anzieht. Trotz der angespannten Viruslage findet das Festival wie geplant statt und bleibt geöffnet. Das Event gilt als Italiens größtes gastronomisches Festival und bietet neben kulinarischen Spezialitäten auch zahlreiche kulturelle und sportliche Programmpunkte.

Aktuelle Fallzahlen

Das italienische Gesundheitsinstitut ISS verzeichnet landesweit über 200 Erkrankungsfälle, bislang ohne Todesopfer. In Verona selbst wurden bereits 46 Infektionen nachgewiesen, mit steigender Tendenz. Wie Rai News berichtet, befinden sich zwei Erkrankte in stationärer Behandlung, während die übrigen Patienten zu Hause versorgt werden.

Aufgrund der Virusausbreitung haben die Behörden mehrere Großveranstaltungen untersagt. Drei Dorffeste wurden bereits abgesagt oder verschoben.

Der erste Fall des Chikungunya-Virus wurde am 6. August in Arbizzano dokumentiert. Anschließend breitete sich der Erreger weiter aus, mit nachgewiesenen Infektionen in Affi und zuletzt auch in Isola della Scala. Die Gesundheitsbehörden betonen, dass es sich um ein regional begrenztes Geschehen handelt.

Zur Eindämmung der Ausbreitung werden derzeit in mehreren Gemeinden Desinfektionsmaßnahmen und gezielte Bekämpfungen von Mückenlarven durchgeführt.

Lokale Übertragung

Auffällig ist bei allen Infizierten ein gemeinsames Muster: Keiner der Betroffenen hat sich in einem Risikogebiet aufgehalten – alle Ansteckungen erfolgten lokal. Fachleute arbeiten intensiv daran, die genaue Infektionskette zu rekonstruieren.

Als Hauptüberträger des Virus gelten Tigermücken (Aedes albopictus), eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch findet nicht statt. Diese Mückenart ist mittlerweile in zahlreichen Regionen Norditaliens heimisch geworden, was die rasante Ausbreitung begünstigt.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt angesichts der weltweiten Ausbreitung des Chikungunya-Virus vor einer internationalen Gesundheitskrise. Laut WHO-Schätzungen sind 2025 rund 5,6 Milliarden Menschen potenziell durch das Virus gefährdet.

Das Chikungunya-Virus kann heftige Entzündungen der Gelenke verursachen. Seine Bezeichnung stammt aus dem Swahili und bedeutet sinngemäß „der, der sich krümmt“. Die meisten Patienten genesen vollständig, allerdings können die Schmerzen über längere Zeit anhalten.

Für ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem besteht ein erhöhtes Risiko für Komplikationen.