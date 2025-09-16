Dieses Balkanland am Mittelmeer ist derzeit das günstigste Reiseziel!

Traumurlaub zum halben Preis? Albanien lockt mit sensationellen 52,3 Prozent unter EU-Durchschnitt und entwickelt sich zum günstigsten Küstenziel Europas.

Urlaub am Meer muss nicht das Urlaubsbudget sprengen, wie aktuelle Eurostat-Erhebungen für 2024 belegen. Der europäische Preisvergleich, der auf einem Durchschnittswert von 100 Prozent basiert, offenbart erhebliche Unterschiede bei den Kosten für Gastronomie und Unterkunft. Besonders Albanien sticht mit einem Preisindex von nur 52,3 Prozent hervor – dort zahlen Urlauber nicht einmal die Hälfte dessen, was im EU-Durchschnitt für vergleichbare Leistungen fällig wird. Das balkanische Mittelmeerland hat sich damit zum preiswertesten Küstenziel im europäischen Vergleich entwickelt. Albanien ist allerdings noch immer EU-Beitrittskandidat und nicht vollwertiges Mitglied der Europäischen Union. Einzig Nordmazedonien unterbietet mit 49,5 Prozent diesen Wert noch, bietet allerdings keinen Meereszugang.

Der Eurostat-Preisindex von 100 Prozent entspricht dem Durchschnitt aller 27 EU-Mitgliedsstaaten und dient als Referenzwert für Vergleiche der Lebenshaltungskosten in Gastronomie und Hotellerie. Werte unter 100 signalisieren ein günstigeres Preisniveau als der EU-Schnitt, während Indizes über 100 höhere Kosten anzeigen.

⇢ Weltweite Premiere: Albanien ernennt KI Avatar zur Ministerin



Günstige Alternativen

Die Preisrangliste setzt sich mit Bulgarien (53,2), Rumänien (68,5) und der Türkei (68,9) fort. Deutlich höher liegen die Werte bei den klassischen Urlaubszielen: Spanien (83,9), Griechenland (86,4), Kroatien (95,4) und Italien (106,9). Dennoch bleiben diese Destinationen preislich unter dem österreichischen Niveau, das mit einem Index von 110 zu Buche schlägt. Den europäischen Spitzenwert bei Restaurant- und Hotelpreisen hält die Schweiz mit 170,8.

Wirtschaftliches Potenzial

Die Eurostat-Statistik verdeutlicht das wirtschaftliche Potenzial von Reisezielen wie Nordmazedonien und Albanien. Gerade für Touristen aus westeuropäischen Ländern ergibt sich ein bemerkenswerter Kostenvorteil.

Für identische Leistungen fallen dort nur etwa halb so hohe Ausgaben an wie in der Heimat.