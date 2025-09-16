Gift im Wasserhahn? Hier muss Leitungswasser abgekocht werden

In Teilen von Neunkirchen wurde eine Trinkwasserverunreinigung festgestellt. Die Stadtgemeinde informierte am Dienstag auf ihrer Homepage über die Situation und rät zur Vorsicht.

Bei der routinemäßigen Quartalsuntersuchung wurden Verunreinigungen im Ortszentrum und im Bereich der Steinfeldschule nachgewiesen, weshalb das Wasser dort aktuell nicht zum Trinken geeignet ist. Die Gemeinde hat bereits erste Gegenmaßnahmen eingeleitet, darunter das Spülen der Leitungen, und arbeitet an der Ursachenermittlung.

Die Bevölkerung wird laufend über die Entwicklungen informiert und erhält eine Entwarnung, sobald das Problem behoben ist. Bis dahin gilt für das gesamte Stadtgebiet von Neunkirchen, Mollram und Peisching die Anweisung, Trinkwasser vor dem Gebrauch mindestens drei Minuten abzukochen.

Betroffen sind insgesamt rund 3.380 Hausanschlüsse im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen Mollram und Peisching. Das Wasser stammt aus der 1. Wiener Hochquellenleitung und wird routinemäßig an neun Probeentnahmepunkten kontrolliert. Zuständig für die technische Behebung ist das Wasserwerk der Stadtgemeinde Neunkirchen, das die Bevölkerung laufend über die Entwicklungen informiert.

Vorsichtsmaßnahmen beachten

Für Privathaushalte gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen: Wasser muss vor der Verwendung als Trinkwasser mindestens drei Minuten bei Siedetemperatur abgekocht werden. Nach dem Abkühlen auf etwa sechs Grad Celsius kann es bedenkenlos konsumiert werden, sollte jedoch innerhalb eines Tages verbraucht werden, um eine Wiederverkeimung zu vermeiden.

Auch für die Zubereitung von Speisen, die Verarbeitung von Lebensmitteln sowie zum Reinigen von Nahrungsmitteln und zum Waschen von Obst und Gemüse darf ausschließlich abgekochtes Wasser verwendet werden.