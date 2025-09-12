Weltweite Premiere: Albanien ernennt KI Avatar zur Ministerin

Albanien schreibt Geschichte: Mit „Diella“ bekommt das Land die weltweit erste KI-Ministerin. Die virtuelle Beamtin soll das Beschaffungswesen revolutionieren und Korruption bekämpfen.

Albanien führt als weltweit erstes Land eine virtuelle Ministerin ein, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Premierminister Edi Rama stellte am Donnerstag „Diella“ vor, die künftig das gesamte öffentliche Beschaffungswesen des Landes verantworten soll. Der Name bedeutet auf Albanisch „Sonnenschein“. Laut Rama handelt es sich bei Diella um das erste nicht-menschliche Regierungsmitglied, das „virtuell durch Künstliche Intelligenz geschaffen wird“, wie das Politmagazin „Politico“ berichtet.

Der Regierungschef betonte, dass Entscheidungen über Ausschreibungen künftig „außerhalb der Ministerien“ fallen und in die Verantwortung von Diella übergehen werden, die er als „Dienerin der öffentlichen Beschaffung“ bezeichnete. Für die albanische Bevölkerung ist Diella keine Unbekannte. Bereits jetzt „verwaltet“ sie die e-Albania-Plattform, über die Bürgerinnen und Bürger nahezu alle staatlichen Dienstleistungen digital in Anspruch nehmen können.

⇢ Machtkampf in Istanbul: Opposition siegt vor Gericht – Erdogan unter Druck



Diella im Einsatz

Ihr Avatar erscheint als junge Frau in traditioneller albanischer Tracht. Nach Angaben des Premierministers wird die KI-Ministerin künftig Angebote evaluieren und erhält die Befugnis, „Talente aus der ganzen Welt einzustellen“. Gleichzeitig sollen „Vorurteile und Starrheit der Verwaltung“ abgebaut werden.

Die Implementierung werde schrittweise erfolgen, versicherte Rama. Er zeigte sich jedoch überzeugt, dass Albanien dadurch zu einem Land werde, in dem öffentliche Ausschreibungen „zu 100 Prozent unbestechlich“ und alle Vergabeprozesse „zu 100 Prozent nachvollziehbar“ sein werden.

Technisch basiert Diella auf Microsofts Azure-OpenAI-Dienst und wurde bereits seit Januar 2025 als KI-Chatbot auf der e-Albania-Plattform eingesetzt. Über 36.000 digital versiegelte Dokumente und rund 1.000 Dienstleistungen hat sie dort bereits bereitgestellt. Die aktuelle Version ermöglicht eine vollständige Interaktion über Sprachbefehle und nutzt die neuesten KI-Modelle.

Kampf gegen Korruption

„Das ist keine Science-Fiction, sondern die Pflicht von Diella“, unterstrich der Premierminister. Albanien kämpft seit Jahren gegen weitverbreitete Korruption, besonders in der öffentlichen Verwaltung und im Beschaffungswesen. Die Europäische Union hat in ihren jährlichen Rechtsstaatlichkeitsberichten wiederholt auf diese Problematik hingewiesen.

Internationale Experten bestätigen, dass es sich bei Diellas Ernennung um einen weltweiten Präzedenzfall handelt – bislang existieren keine vergleichbaren Fälle einer KI-Berufung in ein Regierungsamt in anderen Ländern, wie mehrere unabhängige Medien berichten.

Rama, der im Mai 2025 mit deutlicher Mehrheit eine historische vierte Amtszeit errang, strebt einen EU-Beitritt bis 2030 an.