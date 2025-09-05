Brutaler Überfall auf Ehepaar: Täter liefern sich Feuergefecht mit Beamten

In Amstetten sorgt ein massiver Polizeieinsatz am Freitagmorgen für Aufsehen. Mit Hubschrauberunterstützung, schwer bewaffneten Einsatzkräften und zahlreichen Polizeifahrzeugen reagierten die Behörden auf einen gewaltsamen Wohnungseinbruch, der in einer Schießerei eskalierte.

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, drangen drei Männer in die Wohnung eines älteren Ehepaares ein – ein Vorfall, den Ermittler als „Home Invasion“ (bewaffneter Wohnungseinbruch) klassifizieren. Als die ersten Polizeistreifen am Tatort eintrafen, eröffneten die Täter sofort das Feuer. Mitten auf der Straße entwickelte sich ein Schusswechsel zwischen den Kriminellen und den Beamten. Die genaue Anzahl der abgegebenen Schüsse ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

📍 Ort des Geschehens

Großfahndung läuft

Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Die Polizei konnte in der Zwischenzeit zwei der mutmaßlichen Räuber festnehmen. Der dritte Verdächtige wird aktuell im Rahmen einer großangelegten Suchaktion verfolgt, bei der sowohl Bodenkräfte als auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz sind.

Keine Verletzte bestätigt

Trotz der dramatischen Szenen und des Schusswechsels auf offener Straße bestätigte die Polizei bislang keine Personenschäden. Weder bei den betroffenen Bewohnern noch bei den Einsatzkräften oder den Tätern wurden Verletzungen gemeldet. Die beiden festgenommenen Verdächtigen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam, während die Fahndung nach dem dritten Täter mit verstärkten Einsatzkräften aus dem gesamten Mostviertel fortgesetzt wird.