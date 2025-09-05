Inflation bekämpfen: Stockers geheimer Plan für billigeren Strom

Die Strompreisbremse könnte bei den Netzkosten ansetzen. Bundeskanzler Stocker prüft die Zusammenlegung regionaler Anbieter – mit Rückenwind vom E-Control-Chef.

Die Energiekosten erweisen sich mit einer aktuellen Teuerungsrate von 5,9 Prozent als maßgeblicher Inflationstreiber. Ein vielversprechender Ansatzpunkt zur Kostendämpfung liegt bei den Netzkosten, die rund ein Drittel des Strompreises ausmachen und derzeit an etwa 110 regionale Anbieter fließen. Bundeskanzler Christian Stocker plant nun laut Ö1 Morgenjournal, die Zusammenlegung dieser Versorger zu prüfen, wobei die Anzahl auf unter 80 reduziert werden soll.

⇢ Preis-Runter-Garantie: Neuer Strom-Hammer soll für alle kommen



Einsparpotenzial erkannt

Der Vorschlag findet Anklang bei E-Control (Energie-Regulierungsbehörde)-Chef Wolfgang Urbantschitsch, der darin erhebliches Einsparpotenzial erkennt: „Hier kann es durchaus sein, dass die Kosten dann geringer sind.“ Die verringerte Verwaltungskomplexität könnte spürbare Einsparungen ermöglichen. Die Arbeiterkammer und das Tarifvergleichsportal durchblicker bestätigen, dass Netzkosten tatsächlich rund ein Drittel des Strompreises für österreichische Haushalte ausmachen, wobei die genaue Höhe je nach Netzgebiet und Verbrauch variiert.

Für die Umsetzung wäre allerdings die Zustimmung der kommunalen Eigentümer erforderlich, wobei Urbantschitsch keine wesentlichen Nachteile für diese sieht. Potenzielle Synergieeffekte durch gemeinsame Verwaltung und optimierte Betriebsführung könnten die Kostenstruktur deutlich verbessern.

⇢ Grüner Frontalangriff: Gewessler rechnet mit ÖVP-Minister ab



Von Seiten der Branchenvertretung gab es gegenüber Ö1 keine Stellungnahme zu den Plänen.

Infrastrukturfonds geplant

Parallel dazu wurde bereits die Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung des Netzausbaus beschlossen. Urbantschitsch bewertet auch diesen Schritt positiv: „Ein solcher Infrastrukturfonds kann durchaus dazu beitragen, die Netzkosten zu senken.“ Der verbesserte Zugang zu günstigem Kapital würde die Kostenstruktur optimieren und letztlich zu niedrigeren Verbraucherpreisen führen. Dies ist besonders relevant, da der Netzausbau für die Energiewende und die Integration erneuerbarer Energien entscheidend ist.