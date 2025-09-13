„Schlachtruf um die Welt“ – Kirks Witwe schwört nach Attentat Rache (VIDEO)

Mit tränenreicher Stimme, aber ungebrochener Entschlossenheit trat Erika Frantzve Kirk vor die Öffentlichkeit – nur zwei Tage nach dem tödlichen Attentat auf ihren Mann Charlie.

Erika Frantzve Kirk trat am Freitagabend in Arizona erstmals nach dem Attentat auf ihren Ehemann vor die Öffentlichkeit. Die Witwe des getöteten Mitgründers und CEO von Turning Point USA hielt nur 48 Stunden nach dem tödlichen Anschlag vom 10. September 2025 eine tränenreiche, aber gefasste Ansprache. Die frühere Miss Arizona USA gelobte, das Vermächtnis ihres Mannes zu bewahren und betonte, er sei als Märtyrer gestorben.

„Mein Mann hat sein Leben für mich, für unsere Nation und für unsere Kinder gegeben“, erklärte Kirk, während sie hinter einem Rednerpult mit dem Porträt ihres verstorbenen Ehemanns stand. „Möge Charlie in die barmherzigen Arme Jesu, unseres liebenden Erlösers, aufgenommen werden. Jetzt und für alle Ewigkeit wird er an der Seite seines Erlösers stehen und die glorreiche Krone eines Märtyrers tragen.“

Tödlicher Anschlag

Der 31-jährige konservative Aktivist und zentrale Figur der US-amerikanischen Jugendbewegung wurde am Mittwochnachmittag während seiner Rede bei der American Comeback Tour an der Utah Valley University durch einen Schuss in den Hals tödlich verletzt. Als mutmaßlicher Täter gilt der 22-jährige Tyler Robinson, der den tödlichen Schuss aus etwa 200 Metern Entfernung abgegeben haben soll. Der praktizierende Mormone und Handwerkslehrling wurde nach einer umfangreichen Fahndung am Donnerstagabend festgenommen.

Die trauernde Witwe versicherte mit Nachdruck, dass sie persönlich dafür sorgen werde, dass der Name ihres Mannes niemals in Vergessenheit gerate. An den mutmaßlichen Attentäter gerichtet, sagte Erika Kirk: „Du hast keine Ahnung, welches Feuer du in dieser Frau entfacht hast. Die Schreie dieser Witwe werden wie ein Schlachtruf um die Welt hallen.“

Politische Anteilnahme

Erika Frantzve, die 2012 zur Miss Arizona USA gekürt wurde und als Unternehmerin und Podcasterin tätig war, heiratete Charlie Kirk im Mai 2021. Das Paar hinterlässt zwei Kleinkinder – eine dreijährige Tochter und einen einjährigen Sohn. Vizepräsident JD Vance und seine Frau Usha leisteten der Witwe Beistand. Der 41-jährige Vance half sogar dabei, den Holzsarg bei einer privaten Zeremonie auf der Roland R. Wright Air National Guard Base in Salt Lake City zur Air Force Two zu tragen.

US-Präsident Donald Trump kündigte am Freitag an, an der Beerdigung teilnehmen zu wollen, und bezeichnete dies als „Verpflichtung“. Zuvor hatte der Präsident bereits mitgeteilt, Kirk posthum mit der Presidential Medal of Freedom – der höchsten zivilen Auszeichnung des Landes – ehren zu wollen.