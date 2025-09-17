Axt-Attacke auf eigenen Vater: 21-Jähriger in U-Haft

Mit einer Axt und Morddrohungen stürmte ein junger Mann auf seinen Vater zu. Die Polizei konnte den Angreifer im Burgenland festnehmen – nun droht U-Haft.

Ein 52-jähriger Vater musste am Montagabend gegen 17.00 Uhr die Polizei verständigen, nachdem sein Sohn mit einer Axt auf ihn zugerannt war und Morddrohungen ausgestoßen hatte. Bei dem Vorfall im Bezirk Neusiedl am See war auch die Mutter des Angreifers anwesend, wie eine Vertreterin der Landespolizeidirektion erklärte. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den jungen Mann, der sich noch im Wohngebäude aufhielt, zum Verlassen des Hauses bewegen und ihn ohne Widerstand festnehmen.

Die Beamten verhängten umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot. Wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag bekannt gab, blieben alle Beteiligten bei dem Vorfall unverletzt.

Untersuchungshaft beantragt

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagvormittag von den Ermittlern befragt und anschließend in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Ihm wurde die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigte auf Nachfrage der APA, dass sie die U-Haft wegen des Verdachts des versuchten Mordes am Vater sowie der gefährlichen Drohung mit dem Tod gegen beide Elternteile beantragt hat. Über diesen Antrag muss innerhalb von 48 Stunden entschieden werden.

Als Auslöser für die Tat werden seit längerer Zeit bestehende Konflikte innerhalb der Familie vermutet. Der genaue Ablauf der Tat und das Motiv sind laut Polizei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.