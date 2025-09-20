Vater-Sohn-Duo attackiert Mann mit Baseballschläger und Messer

Mit Baseballschläger und Klappmesser bewaffnet eskalierte ein Streit zwischen drei Männern in Innsbruck. Vater und Sohn gingen gemeinsam auf ihr Opfer los.

In Innsbruck-Reichenau eskalierte am Freitagabend ein Streit zwischen drei Männern zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Waffen. Vor einem Wohnhaus gerieten ein 33-jähriger Serbe und ein 28-jähriger Deutscher aneinander, wobei der Ältere seinen Kontrahenten mit einem Baseballschläger attackierte und leicht verletzte.

Die Situation verschärfte sich weiter, als der 69-jährige Vater des Angreifers hinzukam und den 28-Jährigen mit einem Klappmesser bedrohte. Aufmerksame Anrainer verständigten umgehend die Einsatzkräfte, die zeitnah am Tatort eintrafen.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Polizisten der Polizeiinspektion Innsbruck-Reichenau konnten alle Beteiligten noch vor Ort antreffen und stellten sowohl den Baseballschläger als auch das Messer sicher. Die Hintergründe des Vorfalls, der sich gegen 18.05 Uhr ereignete, sind noch unklar und Gegenstand laufender kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Nach Abschluss der Untersuchungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt werden.