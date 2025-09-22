Kein Geld mehr: Gratis-Kindergärten stehen vor dem Aus

Politisches Tauziehen im Wiener Rathaus: Die Grünen wollten den beitragsfreien Kindergarten dauerhaft absichern – SPÖ und NEOS lehnten ab und sorgen für Spekulationen.

Im Wiener Rathaus kam es am 22. September zu einer kontroversen Sondersitzung, bei der die Grünen einen Antrag zur dauerhaften Absicherung des beitragsfreien Kindergartens einbrachten. Der Vorstoß, der die Chancengleichheit aller Kinder unabhängig vom Einkommen der Eltern gewährleisten sollte, fand jedoch keine Mehrheit. Während die Opposition geschlossen für den Antrag stimmte, lehnten SPÖ und NEOS ihn ab. Mit ihrer Rathaus-Mehrheit verhinderten die Regierungsparteien somit die Festschreibung dieser langjährigen Wiener Entlastungsmaßnahme für Familien.

Die Stadtregierung rechtfertigte ihre Ablehnung umgehend. Eine Vertreterin des SPÖ-Rathausklubs erläuterte gegenüber „Heute“: „Wir haben in der heutigen Sitzung gegen jene Anträge gestimmt, die budgetrelevant sind. Der Grund dafür ist, dass wir uns aktuell in Budgetverhandlungen befinden, wir können diesen Verhandlungen nicht vorgreifen.“ Wir in Wien bekennen uns jedoch zu einer starken Daseinsvorsorge und werden sie schützen.“

Der finanzielle Hintergrund der Diskussion wird durch die prekäre Budgetsituation der Stadt Wien verschärft. Wien steht vor einem Rekorddefizit von 3,8 Milliarden Euro, weshalb im Gemeinderat bereits ein umfassendes Sparpaket diskutiert wird. Vertreter der Stadtregierung betonen jedoch, dass dieses Sparpaket noch nicht final beschlossen ist und die Budgetverhandlungen weiterhin laufen – was die Unsicherheit rund um die dauerhafte Finanzierung des beitragsfreien Kindergartens verstärkt.

In ähnlicher Weise äußerte sich NEOS-Bildungssprecherin Dolores Bakos, die den Grünen politisches Kalkül vorwarf: „Der Antrag der Grünen zeigt, dass es ihnen angesichts der Tatsache, dass der beitragsfreie Kindergarten gar nicht zur Debatte stand oder steht, nicht um die Sache geht, sondern nur um parteipolitische Kampagnisierung und Instrumentalisierung. Der Antrag beinhaltet für uns Selbstverständliches, für das wir im Sinne der enormen gesellschafts- und bildungspolitischen Wichtigkeit Tag für Tag Einsatz zeigen.“

Grüne Gegenreaktion

Die Grünen reagierten mit scharfer Kritik auf die Ablehnung. Parteivorsitzende Judith Puhringer und Bildungssprecherin Julia Malle warfen der Stadtregierung vor: „Rot-Pink macht offensichtlich nicht einmal vor dem Gratis-Kindergarten Halt und nimmt den nächsten sozialen Grundpfeiler Wiens ins Visier.“ Sie stellten einen Zusammenhang zum 365-Euro-Ticket her und unterstellten der Koalition Sparabsichten auch beim Kindergarten. Dies wäre nach Ansicht der Grünen „sozial- und frauenpolitisch rücksichtslos und arbeitsmarktpolitisch kurzsichtig.“

Wien als österreichweiter Vorreiter

Die Brisanz der Debatte zeigt sich auch im österreichweiten Vergleich: Wien gilt mit seinem seit Jahren beitragsfreien Kindergarten als Vorreiter, während in den meisten anderen Bundesländern weiterhin Elternbeiträge für die Kinderbetreuung anfallen. Die Wiener Regelung ermöglicht allen Kindern bis zum Schuleintritt einen kostenlosen Zugang zu städtischen und geförderten privaten Kindergärten, sofern sie ihren Hauptwohnsitz in Wien haben.

Befürchtete Konsequenzen

Aus den Reihen der Opposition werden Befürchtungen laut, dass ein Ende der Beitragsfreiheit gravierende Folgen haben könnte. Viele Familien könnten sich die Betreuungsplätze dann möglicherweise nicht mehr leisten. „Ein Aus würde die Bildungsnotlage dramatisch verschärfen“, warnte Malle. Obwohl bislang keine formelle Entscheidung zur Abschaffung getroffen wurde, interpretieren Kritiker die Ablehnung des Antrags als beunruhigendes Signal: Die rot-pinke Koalition verweigere eine verbindliche Zusage zur Beibehaltung des beitragsfreien Kindergartens.

Eine Entwicklung, die bei vielen betroffenen Eltern für Verunsicherung sorgt.