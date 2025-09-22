Italien im Ausnahmezustand: Gaza-Massenproteste legen 75 Städte lahm (VIDEOS)

Zehntausende Italiener legen ihr Land lahm – von Mailand bis Palermo. Mit blockierten Häfen und Bahnhöfen senden sie ein kraftvolles Signal gegen Israels Militäreinsatz in Gaza.

In Dutzenden italienischen Städten haben zehntausende Menschen gegen Israels Militäreinsatz in Gaza protestiert. Die Demonstranten blockierten Häfen, legten den Zugverkehr lahm und schlossen Schulen im Rahmen eines der größten landesweiten Proteste, die Europa bisher zu diesem Thema erlebt hat. Von Mailand bis Palermo gingen Menschen in mindestens 75 Gemeinden auf die Straße. In den Hafenstädten Genua und Livorno blockierten Arbeiter die Hafenanlagen aus Sorge, Italien könnte als Umschlagplatz für Waffentransporte nach Israel dienen.

In Rom versammelten sich mehr als 20.000 Menschen vor dem Bahnhof Termini. Mit palästinensischen Flaggen und „Freies Palästina“-Rufen brachten sie ihren Protest zum Ausdruck. Der 17-jährige Demonstrant Michelangelo erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, er sei gekommen, um „eine Bevölkerung zu unterstützen, die ausgerottet wird“. Auf dem nahegelegenen Piazza dei Cinquecento verwies eine Politikstudentin auf die kürzlich veröffentlichte Einschätzung einer UN-Kommission, wonach Israel in Gaza Völkermord begehe – ein Grund, warum sich viele Studierende dem Protest angeschlossen hätten.

Unter dem Motto „Lasst uns alles blockieren“ forderten die Teilnehmer des Generalstreiks ein Ende der wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit Italiens mit Israel. Zudem unterstützten sie die „Global Sumud Flotilla“ (internationale Hilfsflotte), eine internationale Initiative von mehr als 50 kleinen Booten, die versuchen, Israels Seeblockade zu durchbrechen und humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich allein in Mailand 50.000 Menschen an den Protesten, während die Polizei in Bologna die dortige Teilnehmerzahl auf über 10.000 bezifferte. Die Organisatoren sprachen landesweit von bis zu 300.000 Teilnehmern, während Polizeiangaben deutlich geringere Zahlen nannten.

Blockade von Waffenlieferungen

Die Proteste konzentrierten sich besonders auf strategisch wichtige Punkte der italienischen Infrastruktur. In Ravenna beschlagnahmten die Behörden zwei Container mit Sprengstoff, die für den israelischen Hafen Haifa bestimmt waren. Die Hafenverwaltung erklärte daraufhin, keine weiteren militärischen Lieferungen nach Israel abwickeln zu wollen. Ähnliche Blockadeaktionen fanden in Genua statt, wo Hafenarbeiter gezielt Waffentransporte verhinderten. Die Demonstranten argumentierten, Italien dürfe nicht als Drehscheibe für Waffenlieferungen an Israel fungieren.

Gewaltsame Ausschreitungen

In Mailand kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen, als Dutzende vermummte Demonstranten mit Schlagstöcken versuchten, den Haupteingang des zentralen Bahnhofs zu beschädigen. Sie warfen Rauchbomben, Flaschen und Steine auf Einsatzkräfte, die mit Pfefferspray reagierten. In Bologna setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um Demonstranten zu zerstreuen, die eine Hauptverkehrsstraße blockierten. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wurden in Mailand mehr als zehn Personen festgenommen, etwa 60 Polizisten erlitten Verletzungen unterschiedlichen Grades. Auch in anderen Städten führten Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei zu mehreren Festnahmen und Verletzten.

Die italienische Regierung hat sich bislang von diesem koordinierten Vorgehen distanziert. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte zuvor erklärt, eine Anerkennung des Staates Palästina vor dessen tatsächlicher Gründung könnte kontraproduktiv sein. „Wenn etwas, das nicht existiert, auf dem Papier anerkannt wird, könnte das Problem gelöst erscheinen, obwohl es das nicht ist“, sagte sie Ende Juli der Tageszeitung La Repubblica. Die Zusammenstöße während der Proteste verurteilte Meloni scharf: „Gewalt und Zerstörung haben nichts mit Solidarität zu tun und werden nichts am Leben der Menschen in Gaza ändern“, schrieb sie in den sozialen Medien.

Regierungsposition umstritten

Meloni hat wiederholt Bedenken bezüglich der israelischen Offensive geäußert, doch ihre rechte Regierung – die enge Beziehungen zur Trump-Administration in den USA pflegen wollte – nimmt eine vorsichtige Haltung zum Gaza-Krieg ein. Verkehrsminister Matteo Salvini spielte die Auswirkungen der Proteste herunter und bezeichnete sie als „politische Mobilisierung linksextremer Gewerkschafter“. Gleichzeitig lobte er jene, die trotz der Aufrufe zur Arbeit gegangen waren.

Die Proteste fanden statt, während Frankreich und mehrere andere Länder sich darauf vorbereiteten, am Montag bei der UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen, nachdem Großbritannien, Australien, Portugal und Kanada dies am Sonntag getan hatten. Das israelische Militär hat in den vergangenen Tagen seine Einsätze in Gaza intensiviert, wo in den letzten 23 Monaten mehr als 65.000 Menschen getötet wurden. Tausende weitere werden vermisst und liegen vermutlich unter Trümmern begraben. Ein ehemaliger israelischer Armeekommandeur bestätigte kürzlich, dass mehr als 200.000 Palästinenser im Krieg getötet oder verletzt wurden. Israel begann den Krieg als Reaktion auf den Angriff vom 7. Oktober, bei dem von der Hamas angeführte Kämpfer etwa 1.200 Menschen töteten und 250 als Geiseln nahmen.

Basisgewerkschaften in ganz Italien hatten für Montag zu einem 24-stündigen Generalstreik in Solidarität mit den Menschen in Gaza aufgerufen. Als Grund nannten sie unter anderem die „Untätigkeit der italienischen und EU-Regierungen“ bei der Bewältigung der humanitären Krise in dem Gebiet. Die 52-jährige Federica Casino verwies auf Berichte über getötete Kinder und zerstörte Krankenhäuser in Gaza, um ihre Teilnahme an den Protesten in Rom zu erklären. „Italien muss heute stillstehen“, sagte sie der AFP. „Italien redet, tut aber nichts.“

„Das bedeutet nicht, dass wir antijüdisch oder antisemitisch sind, und wir sind es leid, dass Medien und Politiker mit diesem Missverständnis spielen“, erklärte eine Studentin, die nur als Alessandra identifiziert wurde, gegenüber La Repubblica.

„Es bedeutet nur, dass wir gegen eine Regierung sind, die Völkermord begeht, während die internationale Gemeinschaft wegschaut.“