Ehe-Aus nach Horror-Crash? Darko Lazics Ehefrau stellt Ultimatum

Zwischen Alkoholrausch und Trümmern eines Luxuswagens steht Darko Lazic vor den Scherben seiner Ehe. Seine Frau Katarina hat genug von gebrochenen Versprechen.

Die Ehe des serbischen Sängers Darko Lazic steht nach seinem jüngsten Alkoholrückfall und einem schweren Verkehrsunfall auf der Kippe. Seine Frau Katarina hat sich nach dem Vorfall zurückgezogen und denkt über eine Scheidung nach. Wie eine dem Paar nahestehende Person berichtet, ist Katarina völlig erschöpft und zutiefst enttäuscht von ihrem Mann.

„Am Wochenende eskalierte ein Streit im gemeinsamen Haus in Brestac. Katarina kann nicht akzeptieren, dass Darko sein Versprechen gebrochen hat, keinen Tropfen Alkohol mehr anzurühren“, schildert der Insider. „In ihrer Wut warf sie ihm vor, ein Säufer zu sein, durch den sie beinahe ums Leben gekommen wäre. Sie sagte ihm unmissverständlich, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wolle und die Scheidung einreichen werde.“

Ob diese Aussagen nur ihrer momentanen Verzweiflung geschuldet sind oder sie tatsächlich einen Schlussstrich ziehen wird, bleibt abzuwarten. „Katarina hat über lange Zeit viel Geduld bewiesen und zahlreiche Opfer gebracht, um Darko bei der Überwindung seiner Suchtprobleme zu unterstützen. Gerade als alles in geordneten Bahnen schien, passiert so etwas. Sie ist wirklich am Boden zerstört“, erklärt die Quelle weiter.

Seit ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus hat sich Katarina komplett isoliert. „Sie verlässt das Haus nicht mehr und will mit niemandem sprechen. Immer wieder betont sie, dass sie so nicht weiterleben kann.“

Verhängnisvoller Unfall

Dem Unfall ging offenbar ein heftiger Streit voraus. Darko hatte entgegen aller Absprachen in einem Lokal Alkohol konsumiert, was sogar auf Videoaufnahmen festgehalten wurde – obwohl er dies später abstritt. Als Katarina seinen Zustand bemerkte, bestand sie darauf, sofort nach Hause zu fahren. „Er war außer sich vor Wut und schrie sie während der ganzen Fahrt an, bis es schließlich zum Zusammenstoß mit einem Bus kam“, berichtet der Informant.

Die Situation verschärfte sich zusätzlich, als Darkos Mutter Branka sich einmischte und ihren Sohn in Schutz nahm. Um weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden, ist Darko mittlerweile nach Belgrad gefahren, wo er sich derzeit aufhält. „Er versucht verzweifelt, Katarina zu besänftigen und bittet um Vergebung, aber sie reagiert nicht auf seine Kontaktversuche“, so der Insider.

Rechtliche Folgen

Katarina hatte ihrem Mann in der Vergangenheit bereits ein Ultimatum gestellt: entweder sie oder der Alkohol. „Ich habe ihm klargemacht: ‚Du kannst tun, was du willst, aber nicht, solange du willst!'“ Er wusste, dass ich kein Leben an der Seite eines Alkoholikers führen würde. Er hatte die Wahl und hat sich entschieden. Erst jetzt erkennt er, was die wahre Schönheit des Lebens ausmacht“, hatte sie noch kürzlich erklärt.

Für den Unfall muss Lazic mit einer Geldstrafe zwischen 200.000 und 300.000 Dinar (serbische Währung) rechnen. Da es sich um einen wiederholten schweren Verkehrsverstoß handelt, wird es laut Rechtsanwalt Bosko Zuric diesmal schwer, einer 15-tägigen Haftstrafe zu entgehen.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Luxuswagen im Wert von 130.000 Euro, den er zu Schrott fuhr, nicht ihm gehörte, sondern über eine deutsche Autovermietung angemietet wurde – und zwar nicht von ihm selbst, da er keinen Führerschein besitzt, sondern von einem Freund.

