Polizei schlägt Alarm: Falsche Wasserwerker plündern Wiener Wohnungen

Die Wiener Polizei warnt eindringlich vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter der Wiener Wasserbetriebe (MA31) ausgeben. Die Kriminellen nutzen vorgetäuschte Wasserschäden oder angebliche Defekte als Vorwand, um Zutritt zu Wohnungen zu erlangen.

Falsche Wasserwerker klingeln in Wien an Haustüren und nutzen einen perfiden Trick: Während einer ablenkt, räumt der andere die Wertgegenstände aus. Nach einem bewährten Muster lenkt einer der Täter die ahnungslosen Bewohner ab, während der Komplize Schmuck und Bargeld entwendet. Das Landeskriminalamt hat bereits Ermittlungen aufgenommen.

Wien – Zum Wochenbeginn präsentiert sich das Wetter in Wien wechselhaft mit zeitweiligen Wolkenfeldern. Die Tageshöchstwerte erreichen etwa 15 Grad.

⇢ Krypto-Falle: Mann verliert Geld bei Fake-Investment



Wichtige Schutzmaßnahmen

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung, ohne zuvor einen offiziellen Dienstausweis des Wiener Magistrats zu kontrollieren! Bei Unsicherheit sollten Sie die angeblichen Mitarbeiter bitten, Ihnen die Telefonnummer der zuständigen Dienststelle zu nennen, und dort nachfragen, ob tatsächlich Personal zu Ihrer Adresse entsandt wurde.

Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 133!