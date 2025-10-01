Stromausfall legt Wiener Shopping-Center lahm!

Plötzliche Dunkelheit im Donauzentrum: Ein Stromausfall legt seit Mittwochvormittag Teile von Wien-Donaustadt lahm. Die Wiener Netze arbeiten an der Lösung.

In Wien-Donaustadt kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr zu einem Stromausfall, der mehrere Bereiche betrifft. Die Wagramer Straße, Donaustadtstraße und Siebeckstraße sowie umliegende Gassen sind von der Unterbrechung der Stromversorgung betroffen.

Auch das Donauzentrum ist teilweise von dem Ausfall betroffen. Wie „Heute“ berichtet, sind derzeit der erste Stock sowie der Rezeptionsbereich des Einkaufszentrums ohne Stromversorgung.

⇢ Crash in Donaustadt: Lkw erfasst Frau auf dem Zebrastreifen



Ursache unbekannt

Die Wiener Netze sind bereits mit der Behebung des Problems beschäftigt.

Warum es zu dem Stromausfall kam, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.