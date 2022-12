Banja Luka: Mörder sticht sieben Mal ein und flüchtet

In der letzten Nacht wurde ein junger Mann, Ariel B., an einer Tankstelle in Banja Luka brutal ermordet – das Ereignis versetzte Bürger:innen in Schrecken, die Polizei war in Alarmbereitschaft. Banja Luka wurde völlig abgeriegelt, heute Morgen wurde der Tatort noch von Polizeipatrouillen gesichert.

Der brutale Mord ereignete sich letzte Nacht gegen 19:40 Uhr in der Nähe des Studentenwohnheims in Banja Luka. Überwachungskameras haben das grausame Verbrechen aufgezeichnet und ein Video des Mordes kursiert in den sozialen Netzwerken, schreibt Srpskainfo.

Der Angreifer jagte den jungen Mann, der irgendwann in der Nähe der Tankstelle zu Boden fiel – dann begann der Mörder auf ihn einzustechen.

Das Video zeigt, wie der Killer siebenmal auf den am Boden liegenden jungen Mann einsticht.

Nach dem Mord war die gesamte Polizei auf den Beinen und durchsuchte ganz Banja Luka nach dem Mörder des jungen Mannes.