Ceca unterbrach ihr Konzert und gratulierte Kroatien zur Bronzemedaille

Das Folk-Star Ceca Raznatovic begeisterte bei ihrem Auftritt in Stuttgart das Publikum, denn sie stieg auf die Bühne und gratulierte vor Konzertbeginn der kroatischen Nationalmannschaft zur Platzierung und zur WM-Bronzemedaille.

Mit dieser Geste impressionierte sie das Publikum. Das Video von dieser Aufführung landete im sozialen Netzwerk TikTok und wurde von Ceca selbst geteilt.

„Ich gratuliere den Bürgern Kroatiens zu ihrer Platzierung. Gut gemacht, Glückwunsch! Bravo, bravo, bravo!”, sagte Ceca und begann sofort mit dem Repertoire, während im Hintergrund die Schreie der begeisterten Fans zu hören waren.

“Ceca hat die Fans mit ihrer Geste und ihrem Glückwunsch an die kroatische Nationalmannschaft begeistert”, heißt es in der Beschreibung des Videos mit der Überschrift “Liebe an die Macht”.

„So eine Königin“, „Was für ein Star“, „Was für ein Mensch“, „Es gibt nur eine Ceca“ sind nur einige der Kommentare zu diesem Video.