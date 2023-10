Cristiano Ronaldo spricht jetzt über sein Karriereende!

Die Fußballwelt steht möglicherweise vor dem Abschied eines ihrer größten Stars. Cristiano Ronaldo, fünffacher Weltfußballer und portugiesischer Nationalheld, hat offenbar das Ende seiner beeindruckenden Karriere ins Auge gefasst. Wie die spanische Sportzeitung „Sport“ und der saudi-arabische Journalist Ali Al-Harbi berichten, plant der 36-jährige Stürmer, nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

In der aktuellen Saison spielt Ronaldo noch für den englischen Traditionsclub Manchester United, doch seine Zukunft sieht er in der saudi-arabischen Liga. Der Wechsel zum saudi-arabischen Klub Al-Nassr wurde bereits eingeleitet, und Ronaldo hat den Verein über seine Karrierepläne informiert. Damit würde der Portugiese noch zwei volle Saisons an seine aktuelle Laufbahn anhängen und im Alter von 41 Jahren seine Profikarriere beenden.

Ronaldo, der für seine akribische Arbeitsweise und seinen ausgeprägten Ehrgeiz bekannt ist, ist es durchaus zuzutrauen, auch noch im Alter von 41 Jahren auf hohem Niveau zu spielen. Sein penibler Umgang mit Training, Ernährung und Schlaf hat ihm im Laufe der Jahre eine körperliche Verfassung erhalten, die es ihm ermöglicht, sich auch gegen jüngere Konkurrenz durchzusetzen.

Wechsel birgt Risiken

Doch der Wechsel in die Saudi-Liga birgt auch Risiken. Ronaldo wird sich dort nicht mehr mit den besten Verteidigern der Welt messen können, was Zweifel an seiner Form aufkommen lässt. Zudem ist die Konkurrenz in der portugiesischen Nationalmannschaft groß. Ob Ronaldo nach mehreren Jahren ohne Einsatz in einer der Top-5-Ligen Europas noch einen Kaderplatz für ein Großereignis wie die WM 2026 ergattern kann, ist daher nicht sicher.

Eines steht jedoch fest: Ronaldo, der Europameister von 2016, hat noch eine Rechnung offen. Nachdem sein Dauerrivale Lionel Messi im vergangenen Jahr den Weltmeistertitel erringen konnte, will auch Ronaldo diesen letzten fehlenden Titel in seine bereits prall gefüllte Trophäensammlung einreihen. „Ronaldo will an der WM 2026 teilnehmen und danach aus dem Fußballgeschäft zurücktreten“, zitiert Al-Harbi den Ausnahmespieler.