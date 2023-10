Zlatan Ibrahimovic verbietet seinen Kindern nur eine Sache!

Zlatan Ibrahimovic, eine Fußballlegende mit einer beeindruckenden Karriere bei Weltklubs wie Juventus, Inter, PSG und Manchester United, ist nicht nur für seine sportlichen Leistungen bekannt. Der schwedische Star, dessen Wert als Spieler auf 190 Millionen Dollar geschätzt wird, ist auch ein liebevoller Vater, der seine Kinder vor den Schattenseiten der sozialen Medien schützt.

Zlatan Ibrahimovic ist eine Fußball-Legende und hat eine glänzende Karriere hinter sich. Er spielte für zahlreiche Weltklubs wie Juventus, Inter, PSG und Manchester United. Sein Wert als Spieler erreichte 190 Millionen Dollar. Doch hinter dem erfolgreichen Fußballer verbirgt sich eine schwierige Kindheit, die er in seiner 2011 veröffentlichten Autobiografie „Ich bin Zlatan“ offenbarte.

Ibrahimovic, der bekannteste Fußballspieler Schwedens, spricht offen über seine Rolle als Vater. Er ist bemüht, seine Kinder nicht zu verwöhnen, wie es bei vielen Eltern seines Status der Fall ist. „Ich liebe meine Kinder wie nichts auf der Welt. Sie werden immer an erster Stelle für mich sein. Sie zu lieben bedeutet, sie zu schützen. Sie dürfen keine sozialen Medien nutzen, weil ich nicht will, dass sie durch schlechte Dinge verletzt werden, die sie über mich lesen könnten. Auf meinem Instagram gibt es kein einziges Foto meiner Kinder und meiner Familie“, sagte Zlatan.

Kein Social Media

Er fügte hinzu: „Werden diese Kinder, wenn sie erwachsen sind, glücklich sein, dass sie der Öffentlichkeit ausgesetzt waren? Meine Kinder werden selbst entscheiden, wenn sie in der Lage sind, die Unwahrheit zu verstehen, die in der Welt der sozialen Medien existiert. Jetzt können sie es nicht wissen, weil es für sie keine sozialen Medien gibt. Ich habe die Verantwortung, sie auf den richtigen Weg zu führen, und sie werden ihn fortsetzen, wie sie wollen, sobald sie alleine gehen können.“

Seit 20 Jahren ist Ibrahimović glücklich verliebt in Helena Seger, die 11 Jahre älter ist als er. Zusammen haben sie zwei Söhne, Maximilian (17) und Vincent (15), die bereits in die Fußstapfen ihres Vaters im Sport getreten sind und auf glänzende sportliche Karrieren hoffen. Die Jungs sehen sehr nach ihrer Mutter aus und haben ihr Vorbild im Vater gefunden.

Zlatan und seine Partnerin Helena sind von Anfang an dem Grundsatz treu geblieben, dass über das Familien- und Privatleben nicht öffentlich gesprochen wird, so dass die Öffentlichkeit nicht viel über das Geschehen in ihren vier Wänden weiß.