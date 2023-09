Zlatan Ibrahimovic: Ernährungsgeheimnis für Topform mit 41

Zlatan Ibrahimović, der ehemalige schwedische Stürmer, der trotz seines fortgeschrittenen Alters zu den fittesten Fußballern der heutigen Zeit gehört, verdankt seine Fitness nicht nur seinem Training, sondern auch seiner spezifischen Ernährungsdisziplin. Mit strengen Regeln und einer konsequenten Haltung gegenüber seiner Ernährung, bleibt er auch mit 41 Jahren in Topform.

Zlatan Ibrahimović ist bekannt für seine außergewöhnliche Fitness. Trotz seines fortgeschrittenen Alters und zahlreicher Verletzungen, gelingt es ihm immer wieder, in Form zu kommen. Ein Schlüssel zu seiner Fitness ist seine spezifische Ernährungsdisziplin, die er seit Jahren konsequent befolgt.

Zlatan Ibrahimović verfolgt ein rigoroses Ernährungsprogramm, das von unmissverständlichen Richtlinien geprägt ist, um seinen Körper in Topform zu halten. Entgegen der landläufigen Meinung, dass er möglicherweise auf Fleisch verzichtet, ist genau das Gegenteil der Fall. Seine Ernährung ist reich an magerem Geflügel, insbesondere Hühnerbrust, und gelegentlich ergänzt er seinen Speiseplan mit getrocknetem Rindfleisch. Dazu kommen Obst und Gemüse. Trotz der verlockenden italienischen Küche, isst er Pasta nur zu besonderen Anlässen.

Seine strengen Regeln bricht Ibrahimović nur außerhalb der Saison, im Sommer, wenn er sich etwas „entspannter“ ernährt. Dies ist eine Art Belohnung für ihn. Interessant ist, dass er sich, wenn sein Team gewinnt, eine Mahlzeit erlaubt, die aus dem Muster fällt. Aber auch in solchen Situationen wird auf die Menge und die Lebensmittel selbst geachtet. Er übertreibt nicht mit Kohlenhydraten, weil er gerne sein Gewicht zwischen 92 und 94 Kilogramm hält.

Streit mit dem Koch

Ibrahimović befolgt die Ratschläge italienischer Ernährungsberater, die ihm während seiner Zeit bei Juventus vorgeschlagen wurden. Dazu gehört der Verzehr von acht Mandeln pro Tag, die reich an Magnesium und gesunden Fetten sind. Der Schwede hatte in der Vergangenheit Probleme mit Menschen, die sich mit Ernährung in den Clubs beschäftigt haben, in denen er gespielt hat. So kam es laut europäischen Medien zu einem Streit zwischen ihm und dem Koch in Paris.

Ibrahimović war wütend über den Mangel an frischem Obst und Gemüse im Trainingszentrum und schickte den Koch zum Einkaufen in den örtlichen Laden.