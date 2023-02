Serbe baut ein Gerät, das schon von außen zeigt, wie frisch das Obst ist

Professor Mitar Simic von der Fakultät für Technische Wissenschaften in Novi Sad (Serbien) und sein Team perfektionieren ein Gerät, das mit Hilfe von Mikrochips in Textilien die Qualität der von uns gekauften Früchte bestimmen kann. Menschen sollen in Zukunft mit diesem „Gerät“ feststellen können, was sie mit bloßem Auge nicht sehen können, nämlich ob die Frucht trocken, überreif oder innen faul ist.

Es kommt oft vor, dass die Früchte, die wir kaufen, äußerlich gesund aussehen, aber ob der Prozess der Fäulnis im Inneren bereits begonnen hat, bemerken wir erst, wenn wir nach Hause kommen und anfangen, sie zu essen.

Professor Simic erklärte für das Balkan-Medium Blic, dass mit Hilfe dieses Geräts die übliche Methode zur Bestimmung der Fruchtqualität vermieden werden kann, die häufig eine subjektive Bewertung des Kunden anhand des Geschmacks der Frucht sowie der Optik ist (Härte, Farbe usw.). Wie er sagte, unterschiedliche Personen können je nach eigener Erfahrung eine subjektive Einschätzung abgeben und somit direkt Einfluss auf die Entscheidung nehmen. Die Entscheidung kann sich beispielsweise auf ein Geschäft beziehen oder auf die Frage, ob das Obst reif ist oder ob es in eine andere Qualitätskategorie einzustufen ist und ob das ausgewählte Obst in den nächsten Tagen verwendet werden kann oder nicht.

„Unsere Idee war, ein elektronisches System zu entwerfen, das die Qualität und Frische von Früchten durch eine Analyse bestimmt. Dieser Prozess basiert auf der Messung elektrischer Parameter (Impedanz beziehungsweise Kapazität) und so erreichen wir ein Entscheidungssystem, das auf objektiven Messungen ohne den subjektiven Einfluss des Menschen basiert“, erklärte Prof. Simic.

➤ Er erinnerte daran, dass es im Laufe der Zeit bestimmte Prozesse in der Frucht gibt, die Veränderungen in der Zellstruktur und Wasserverteilung verursachen.

Diese Veränderungen sind von außen nicht sichtbar, das heißt, die Veränderungen an der Rinde, die wir leicht sehen können, treten normalerweise nach den inneren Veränderungen auf. Andererseits beeinflusst die Veränderung der Wasserverteilung und der Zellstrukturen die elektrische Impedanz und Kapazität.