Bezirksvorsteherin Jankovic: „Die Inflation ist die größte Sorge der Menschen“

Die Bezirksvorsteherin von Margareten, Silvia Jankovic, erzählt uns im Interview über die neuesten Entwicklungen und Projekte in ihrem Bezirk. Doch auch die Herausforderungen bleiben nicht unerwähnt, denn sie spricht offen über die drängenden Sorgen der Bürgerinnen und Bürger.

Frau Bezirksvorsteherin, Sie haben viele Projekte für das Jahr 2024 in Margareten vorbereitet. Wie verläuft die Umsetzung bisher?

Ja, es läuft sehr gut. Letzten Winter haben wir die Reinprechtsdorfer Straße klimafit gemacht, mit 32 neuen Bäumen, zahlreichen Sitzgelegenheiten und ausreichend Platz für Fußgänger. Zudem haben wir den Leopold-Rister-Park vollständig modernisiert, basierend auf den Wünschen der Margaretenerinnen.

Wir gehen jedoch noch einen Schritt weiter. Den Scheupark machen wir barrierefrei für alle Kinder. Dabei ist uns das Thema Inklusion besonders wichtig. Zum Beispiel werden wir Spielgeräte für Kinder mit Rollstühlen installieren – es wird eine Rampe geben, die direkt in die Spielsandkiste führt.

Sind weitere Sanierungsprojekte dann auch geplant für dieses Jahr in diesem Bereich oder ist schon alles erledigt?

Die Arbeit ist nie abgeschlossen. Für mich stehen Kinder und Jugendliche im Bezirk an erster Stelle. Sie sind die Gestalter unserer Zukunft, und es liegt an uns, sie gut zu unterstützen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die umfassende Neugestaltung des Schulhofs in der Gassergasse für die Volksschule und Mittelschule.

Hier haben wir den Asphalt durch einen hochwertigen Kunstrasen ersetzt, neue Wasseranschlüsse eingebaut und sogar eine kleine Fassadenbegrünung umgesetzt – all das, um den Kindern ein angenehmes Umfeld zu bieten, in dem sie sich entfalten können. Dieses ambitionierte Projekt kommt direkt 500 Kindern zugute und ist nur eins von vielen, die wir bereits erfolgreich umgesetzt haben.

Welche Maßnahmen und Initiativen sind jetzt dieses Jahr geplant, um junge Menschen und Familien in Margareten zu unterstützen und zu fördern?

In diesem Jahr bin ich besonders stolz auf ein neues Projekt: ein kostenfreies Eltern-Kind-Café. Hier kommen Jungeltern einmal wöchentlich zusammen, um sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Gerade zu Beginn der Elternschaft ist dieser regelmäßige Austausch mit anderen Eltern und Fachleuten von großer Bedeutung. Während die Kleinen spielen, haben die Eltern die Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen.

Es ist nach wie vor so, dass Frauen in der Anfangsphase der Mutterschaft oft eine besonders intensive Rolle übernehmen. Dieses Café fungiert auch als Anlaufstelle für Mütter, die sich in ähnlichen Lebenslagen befinden. Besonders erwähnenswert ist, dass die Kosten für dieses herausragende Projekt vom Bezirk getragen werden.

Wie wird das neue Primärversorgungszentrum in Margareten von den Einwohnern aufgenommen?

Die Schaffung einer neuen, wohnortnahen kassenärztlichen Versorgung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere da in Margareten in den vergangenen Jahren eine signifikante Anzahl von Ärzten in den Ruhestand getreten ist. Angesichts dieser Entwicklung war die Einrichtung eines Primärversorgungszentrums dringend erforderlich.

Dieses Zentrum bietet zahlreiche Vorteile, da es sämtliche medizinischen Dienstleistungen unter einem Dach vereint und mit einem breiten Spektrum an Leistungen, langen Öffnungszeiten, modernen Einrichtungen und barrierefreiem Zugang aufwartet. Hier arbeiten Ärzte verschiedener Fachrichtungen eng zusammen, unterstützt von Sozialarbeitern, Ernährungsberatern, Psychologen und vielen anderen Fachkräften. Kürzlich eröffneten wir gemeinsam mit Stadtrat Hacker einen kinderärztlichen Schwerpunkt, der einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer umfassenden medizinischen Versorgung für unsere Gemeinde darstellt.

Welche Maßnahmen und Initiativen zur Förderung der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes sind geplant?

Im Bezirksparlament haben wir eine Vereinbarung getroffen: Bei Neugestaltungen im öffentlichen Raum legen wir stets großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das bedeutet, dass bei jedem Straßenumbau zusätzliche Bäume gepflanzt werden müssen, neben anderen Maßnahmen. Diese umweltbewusste Herangehensweise ist für die Stadtregierung von Wien von zentraler Bedeutung und wird daher auch finanziell gefördert. Für Projekte wie die Umgestaltung der Reinprechtsdorfer Straße und des Leopold-Rister-Parks erhielten wir eine großzügige Förderung von 80 Prozent seitens der Stadt. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich für die Unterstützung der Stadt Wien bedanken.

Ein weiteres Projekt im Bereich Klimaschutz findet sich direkt hier in Margareten: das Reparaturcafé, in Zusammenarbeit mit der MA48. Hier haben die Bewohner die Möglichkeit, einmal im Monat kostenlos ihre Kleingeräte oder sogar Fahrräder reparieren zu lassen. Diese Initiative schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel der Bürger.

Gibt es bald ein Museum der Migration im 5. Bezirk respektive sind in diesem Zusammenhang weitere Schritte geplant?

Natürlich tauchen immer wieder politische Anträge auf. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass ich als Bezirksvorsteherin keine direkten Zuständigkeiten in dieser Hinsicht habe. Persönlich finde ich es ansprechender, wenn wir als Gemeinschaft Teil einer fortlaufenden Erzählung sind. Wir sind ein integraler Bestandteil dieser Stadt, ein Teil ihrer Geschichte, ihrer erlebten Projekte und ihrer Gesellschaft. Daher wäre es meiner Meinung nach sinnvoller, anstatt sich erneut zu segregieren, beispielsweise im Wien Museum eine Ausstellung über Gastarbeiter einzurichten.

Der Anteil von im Ausland geborenen Einwohnern in Margareten liegt über 40 Prozent. Wie funktioniert das Zusammenleben in Ihrem Bezirk und welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die Integration und das Zusammenleben aller Bewohner zu fördern?

Margareten ist für mich mehr als nur ein Bezirk – es ist mein Zuhause. Aus dieser Verbundenheit heraus weiß ich aus erster Hand, dass hier seit Jahrzehnten gute Arbeit geleistet wird und dass das Zusammenleben in unserer Gemeinschaft von zentraler Bedeutung ist.

Wir haben eine Vielzahl von engagierten Kooperationspartnern im Bezirk. Unsere Parkbetreuung ist täglich in einem anderen Park unterwegs und arbeitet vor Ort mit den Kindern und Jugendlichen pädagogisch zusammen. Darüber hinaus verfügen wir über tolle Schulen, mobile Jugendbetreuung, ein Jugendzentrum und enge Partnerschaften mit den Wohnpartnern der Stadt Wien. Dies ist in Margareten von entscheidender Bedeutung, denn wir sind ein Bezirk mit einer großen Anzahl von Gemeindebauten – insgesamt 62, und der Bau des 63. Gemeindebaus in Margareten steht bereits bevor. Interessanterweise wurde der allererste Gemeindebau Wiens sogar hier in Margareten errichtet.

Was sind derzeit die größten Sorgen der Bewohner Ihrem Bezirk?

Ich habe unterschiedliche Sprechstundenformate im Gemeindebau, auf Plätzen, aber auch mit den Geschäftstreibenden und höre mir ihre Sorgen an. Die Inflation ist gegenwärtig die größte Sorge, weil sich die meisten das Leben nicht mehr leisten können.

Neben den hohen Mietkosten gibt es einen weiteren entscheidenden Punkt im Bereich Wohnen: die befristeten Mietverträge auf dem privaten Markt. Nach Ablauf dieser Verträge leben viele Menschen in der Unsicherheit, ob sie gezwungen sein werden, umzuziehen. Ein solcher Umzug bedeutet weit mehr als nur den Wechsel der Wohnung – er betrifft auch das soziale Umfeld. Besonders wichtig ist dies für Familien mit Kindern, da der Wohnort oft darüber entscheidet, welche Schule oder welcher Kindergarten besucht wird. In einem Bezirk wie Margareten, in dem viele über mehrere Generationen hinweg leben, sind diese Bindungen besonders stark. Der Umzug kann sogar dazu führen, dass Familien auseinandergerissen werden.

Glücklicherweise verfügen wir in Wien über einen gutausgebauten kommunalen Wohnbau, der auch in Margareten stark vertreten ist. Aus diesem Grund ist mein persönliches Highlight-Projekt in diesem Jahr die Errichtung des Gemeindebaus an der Schönbrunner Straße.

Inwieweit beeinflusst Ihr eigener Migrationshintergrund Ihre tägliche Arbeit? Und könnte es ein Nachteil für die Stadt sein, dass so wenige Personen mit Migrationshintergrund in Spitzenpositionen vertreten sind?

Es ist entscheidend, dass wir als Bürger aktiv am politischen Geschehen teilnehmen, denn nur so können wir sicherstellen, dass die Politik die Interessen und Bedürfnisse der Menschen genau widerspiegelt. Besonders in meinem multikulturellen Bezirk sehe ich die Relevanz einer repräsentativen Politik, die die Vielfalt unserer Gemeinschaft anerkennt. Viele Bewohnerinnen haben mir persönlich mitgeteilt, dass sie stolz darauf sind, eine Bezirksvorsteherin mit Migrationshintergrund zu haben, die ihre Interessen auf gute Weise vertritt. Diese Form der Repräsentation ist von enormer Wichtigkeit, und ich sehe die SPÖ hier als Vorreiterin, die solche Kandidatinnen unterstützt. In meiner Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen wird deutlich, wie bedeutsam Vielfalt und Inklusion für unser Gemeinwesen sind.

Aber außer Ihnen gibt es bei der SPÖ niemanden mit Migrationshintergrund in einer Spitzenposition?

Ich befürworte die Förderung von Personen mit vielfältigen kulturellen Hintergründen, die ihre eigene Multikulturalität erlebt haben. Allerdings sind am Ende mehrere Faktoren entscheidend für eine Führungsposition, wie es auch bei mir der Fall war, mit Bildung, Erfahrungen und anderen Aspekten. Seit über 20 Jahren engagiere ich mich aktiv in der SPÖ und bin die Vorsitzende des Frauenverbands der SPÖ. Ich unterstütze die Idee, dass diese Vielfalt auch innerhalb der Parteistrukturen und Mandate repräsentiert sein sollte.