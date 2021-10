Đanis pikante Beichte: „Zu diesem Sänger habe ich am liebsten Sex!“

Was hören Leute, wenn sie gerade Liebe machen? Der Folk-Sänger Radiša Trajković Đani, konnte schon etliche Erfolge in seiner Musikkarriere feiern.

In einem Interview beichtete der Sänger, dass er zu der Hintergrundmusik von Šaban Šaulić mit seiner Frau schläft. “Wir ziehen uns nackt aus und lassen Lieder von Šaban Šaulić. Dann machen wir Liebe.”, sagt Đani mit einem Grinser. So soll er seine Frau in eine romantische Stimmung bringen.

Ob Đani und seine Slađa so ihre Ehekrise überwinden konnten? Der beliebte Sänger Radiša Trajković Đani wurde vor kurzer Zeit mit einer attraktiven Brünetten namens Sanja beim Seitensprung erwischt.

Seitdem wird gemunkelt, dass Sanja in Wirklichkeit der Scheidungsgrund ist. Bei der Frau soll es sich um eine frühere Geliebte handeln. Die Nachricht von Đanis Fremdgehen kommt nicht von ungefähr, da erst letzte Woche Gerüchte laut wurden, dass er sich von seiner langjährigen Frau Slađa scheiden lässt. Scheint als wäre alles wieder in bester Ordnung.