Dank dieses Geheimtipps musst du dich von nun an viel seltener rasieren!

Wir kennen es doch alle – heute rasiert und morgen zeigen sich schon die ersten Härchen. Wer das ständige Rasieren satt hat, muss eigentlich nur folgende Tipps befolgen…

Peel baby, peel

Abgestorbene Hautschüppchen, die noch an der Hautoberfläche haften, verhindern, dass der Rasierer möglichst dicht an die Haare heran kommt. Daher muss vor der Rasur erstmal fleißig gepeelt werden.

Gegen den „Strom“

Du solltest stets gegen die Wuchsrichtung rasieren. So erreichst du eine glatte Rasur möglichst nahe an der Haarwurzel, wodurch die lästigen Härchen nicht mehr so schnell nachwachsen.

