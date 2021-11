Darko Lazić droht eine langjährige Haftstrafe

Der bekannte Balkansänger Darko Lazić soll seiner Ex-Frau Ana Sević eine hohe Geldsumme schulden, da er erneut die Alimente für die gemeinsame Tochter Lorena nicht bezahlt haben soll.

Wie die serbische Anwältin von Ana Sević gegenüber „Mondo“ erklärte, könnten Darko die Schulden sogar ins Gefängnis bringen. „Das Nichtbezahlen von Unterhalt ist ein sensibles rechtliches Thema und die Folgen können sehr ernst sein. Es handelt sich hierbei um eine Straftat, die mit einer jahrelanger Haftstrafe geahndet werden kann. Derzeit beträgt die Schuldensumme über 3000 Euro.“, fügte der Rechtsexperte hinzu.

Insofern der Sänger seine Schulden nicht begleicht, so wird ein Gerichtsvollzieher eingeschaltet, der die Geldsumme für seine Ex-Frau einfordern wird. Auch wenn Darko, wie einige Medien berichten, Ana Geld einfach so in bar gegeben und der Tochter Geschenke gemacht haben soll, so befreie ihn das nicht von den Unterhaltsbezahlungen.