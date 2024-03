Darum sind Bananen beim Wägen immer Nummer Eins

Haben Sie sich jemals gefragt, warum die Kennzeichnung für Bananen in Supermärkten immer die Nummer 1 ist? Bananen sind nicht nur ein beliebtes Nahrungsmittel, sondern auch eines der meistverkauften Produkte in Lebensmittelgeschäften. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Bedeutung von Bananen im Welthandel, ihre Beliebtheit und Verbrauchshäufigkeit sowie ihre einzigartige Kennzeichnung in Supermärkten.

Bananen sind ein fester Bestandteil unserer Ernährung und werden von vielen geliebt. Sie sind nicht nur lecker, sondern auch praktisch und gesund. Aber wussten Sie, dass Bananen das ganze Jahr über angebaut werden können und dass sie in Ruanda am meisten konsumiert werden, mit 279 kg Bananen pro Kopf der Bevölkerung?

Die Lebensmittelindustrie verwendet eine Skala von sieben Farben, um die Reife von Bananen zu bestimmen. Einige bevorzugen vollkommen grüne Bananen, die sie vor dem Verzehr kochen, während andere fast braune Bananen kaufen, die aufgrund ihrer Süße eine hervorragende Ergänzung zu Kuchen und verschiedenen hausgemachten Getränken sind.

Die Beliebtheit von Bananen ist nicht zu leugnen. Der amerikanische Einzelhandelsriese Walmart enthüllte 2013, dass Bananen das meistverkaufte Produkt in ihren Geschäften sind. Laut der Website „Science Meets Food“ ist die Banane das beliebteste Obst der Welt und die viertwertvollste Nahrungskultur, gleich nach Weizen, Reis und Milch. National Geographic berichtet, dass Bananen etwa 75% des Handels mit tropischen Früchten ausmachen und dass jährlich mehr als hundert Milliarden davon verzehrt werden. Sie sind auch das am meisten exportierte Obst der Welt.

Trotz der Tatsache, dass Produkte wie Artischocken, Ananas oder Avocados in alphabetischer Reihenfolge vor Bananen kommen, haben Bananen aufgrund ihrer Beliebtheit und Kaufhäufigkeit die Nummer 1 auf der Skala behalten. Dies bedeutet, dass Kunden nicht lange nach ihnen suchen müssen, wie es „Get To Text“ erklärt.