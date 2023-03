Dating im Internet: So umgehen Sie Betrüger

Dating-Apps wie Tinder, Bumble und Lovoo verwendet heute fast jeder. Eine Bitcom-Studie von 2019 hat nun allerdings auch ergeben, dass jeder Dritte mittlerweile ebenfalls im World Wide Web nach Liebe sucht.

Online-Dating scheint damit also klar im Trend zu liegen. Trotzdem sind damit auch ein paar Schattenseiten verbunden, über die Sie sich im Klaren sein sollten. Besonders, um sich vor leider nur allzu realen Gefahren wie Betrügern zu schützen.

Schließlich finden sich auf den beliebtesten Dating-Plattform Tausende von Profilen. Und spätestens, wenn Sie dabei auf berühmte Persönlichkeiten stoßen, sollten Ihre Alarmglocken läuten. Bei diesen (und auch bei unscheinbareren Profilen) handelt es sich nämlich um Betrüger, die – trotz ihrer Angaben – ganz und gar nicht auf der Suche nach einer Beziehung sind.

Suchen Sie nach einem echten Partner, dann haben wir Ihnen daher ein paar Tipps zusammengestellt, mit denen Sie die Betrüger umgehen können.

6 Zeichen für ein gefälschtes Dating-Profil:

Fotos, die zu schön sind, um wahr zu sein

Sind die Fotos eines Profils einfach zu perfekt oder sehen bearbeitet aus, dann sollten Sie Obacht walten lassen. Das könnte nämlich ein Anzeichen sein, dass das Profil gefälscht ist. Einige Betrüger verwenden nämlich ganz einfach die Fotos eines Models oder eines Promis, um ansprechender zu wirken.

Eine problemlose Möglichkeit zu prüfen, ob es sich tatsächlich um echte Fotos handelt, ist Google Images. Dort müssen Sie die Bilder lediglich hochladen. Schon wird Ihnen angezeigt, ob sie noch auf weiteren Webseiten oder in anderen sozialen Netzwerken verwendet werden. Tauchen dieselben Fotos hier zu häufig auf, dann ist das ein Anzeichen, dass es sich um Betrug handeln könnte.

Unvollständige Profile

Ist das Profil nicht vollständig ausgefüllt oder enthält Angaben, die sich widersprechen, dann handelt es sich ebenfalls um ein Warnsignal. Passt das Alter der Person z.B. nicht zu ihrem Erscheinungsbild oder Sie finden weitere Widersprüche, dann ist auch das ein Hinweis darauf, dass die Person unehrlich oder ganz einfach ein Fake ist.

Generische Nachrichten, die zu unpersönlich sind

Auch unpersönliche Standardnachrichten können ein Anzeichen dafür sein, dass es sich um ein gefälschtes Profil handelt. Enthalten die Nachrichten keine spezifischen Fragen und nichts, was sich auf Ihr eigenes Profil bezieht, dann sind ohnehin Hopfen und Malz verloren.

Ausweichende oder zu generelle Antworten auf Ihre Fragen

Stellen Sie der Person eine Frage, aber erhalten keine klare Antwort, dann sollten Sie ebenfalls Abstand von ihr nehmen. Bestenfalls handelt es sich hierbei um ein Zeichen, dass sie kein wirkliches Interesse an Ihnen hat. Schlimmstenfalls haben Sie es auch hier mit einem Fake zu tun. Es ist daher wichtig, genau zu beobachten, wie Ihr Gegenüber auf Ihre Fragen reagiert. Klare Warnsignale sind: Übergehen, unkonkrete Antworten, Ausweichen oder plötzliche Funkstille.

Die Person bittet um Geld

Sollte die Person plötzlich um Geld bitten, dann ist auch das ein Anzeichen dafür, dass sie nicht nach einer ernsten Beziehung sucht. Hierbei handelt es sich nämlich ebenfalls um eine häufige Taktik von Betrügern, mit der naive Nutzer bestohlen werden. Besonders dreist werden dabei sogar Notfälle, Armut oder ein angebliches Treffen genutzt, um an Ihr Geld zu kommen.

In der Regel soll das Geld dabei per Gutschein oder Zahlungsdienstleister wie Western Union übermittelt werden. Hören Sie diese Zahlungsmethoden, dann sollten Sie sich nicht nur in der Dating-Welt, sondern auch in jedem anderen Kontext aus dem Staub machen.

Die Person weicht Treffen aus

Horchen Sie außerdem auf, wenn die Person immer wieder Ausreden für ein erstes Treffen parat hat. Hierbei handelt es sich nämlich um eines der deutlichsten Zeichen, dass sie nicht echt ist. Sollten Sie also einfach nicht schaffen, sich zu treffen, dann ist es auch hier an der Zeit, die Segel zu streichen.

Beachten Sie diese Tipps, dann sollten es Online-Betrüger schwer bei Ihnen haben. Wir wünschen Ihnen daher ein frohes Dating.