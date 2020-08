Datum vereinbart: Serben bekommen neuen Feiertag

Wie der serbische Präsident Aleksandar Vučić vor einigen Tagen ankündigte wird der 15. September in Zukunft als Tag der serbischen Einheit, Freiheit und Nationalflagge begangen werden.

„Wir werden unsere Entscheidung nun in die Tat umsetzen. Wir haben uns für den 15. September entschieden, der Tag an dem die Salonikifront durchbrochen wurde“, erklärte Vučić.

Gemeinsamer Feiertag

Der neue Feiertag wird nicht nur in Serbien, sondern auch in der bosnisch-herzegowinischen Entität Republika Srpska begangen werden. Der 15. September soll in Zukunft ein Feiertag für alle Serben am Balkan sein. „Niemand wird jemals das serbische Volk entzweien können“, fügte der serbische Präsident hinzu.