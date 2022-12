Der Antrag auf dem Feld wurde zu einem Fiasko, weil der Sicherheitsmann die zukünftige Braut wegstieß (VIDEO)

Bei einem Spiel zwischen den Fußballmannschaften, die in der zweiten polnischen Liga spielen, hatte einer der Fußballspieler ein unglaubliches Unglück, als er versuchte, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen.

In dem öffentlich aufgetauchten Video ist zu sehen, dass sich der Spieler gegen Ende des Spiels an die Seitenlinie näherte, wo vermutlich mehrere seiner Mitspieler wussten, was ihr Klubfreund vorhatte.

Seine Freundin war auch da, die sah, wie er mit dem Ring auf sie zukam. Sie war wie versteinert und bedeckte ihr Gesicht mit ihren Händen. Dieser romantische Moment wurde jedoch vom Sicherheitsmann unterbrochen, der offenbar nicht verstand, was passierte, daher beschloss er, die Menge und dabei auch die zukünftige Braut vom Feld zu schubsen.

Dieser Schritt des Sicherheitsmannes zog den Zorn vieler auf sich, und vor allem des zukünftigen Brautpaares, da er so einen besonderen Moment zerstörte. Diese Situation wird wahrscheinlich dem Paar am meisten in schlechter Erinnerung bleiben, aber es wird sicherlich ihren Enkelkindern von diesem Fiasko erzählen.

Allerdings ist eine Verlobung in der Öffentlichkeit sowieso ein riskanter Schachzug, da man nie weiß, wie der Partner reagieren wird, sodass aus einer romantischen Handlung ein echtes Fiasko werden kann.