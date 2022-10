Spielautomaten sind schon vor dem Aufkommen der Internet Casinos berühmt gewesen. Doch heute befinden wir uns im digitalen Zeitalter, weshalb die meisten Slot-Liebhaber vorzugsweise online spielen. Doch welche sind die beliebtesten digitalen Slotmaschinen und was macht sie aus? Wir zeigen es Dir!

Was macht gute Online Spielautomaten aus?

Wenn man sich in der Community umhört, stellt man fest, dass die meisten Spieler es vorziehen, das jeweilige Casino mit gratis Startguthaben ausprobieren zu können. Dieses bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Automatenspiel, macht das Angebot eines Casinos aber um einiges attraktiver. Was die einzelnen Games betrifft, haben die beliebtesten Spielautomaten 2022 alle folgenden Eigenschaften gemeinsam.

Keine langen Ladezeiten

Man stelle sich vor: Das Spiel ist spannend und man ist gerade richtig im Flow. Dann bleibt die Grafik hängen und der Sound stoppt – das Spiel lädt. Keine angenehme Vorstellung! Daher haben die begehrtesten Slots nicht nur sehr kurze Ladezeiten, sondern überbrücken diese auch noch, ohne den Nutzer mit einer Unterbrechung aus dem Spielerlebnis zu reißen.

Fesselndes und ganzheitliches Konzept

Die populärsten Spiele haben außerdem alle gemeinsam, dass Grafik, Ton und Thema so aufeinander abgestimmt sind, dass der Nutzer in die Welt des Spiels hineingezogen wird. Ein tolles Beispiel hierfür ist Gates of Olympus. Hier greifen die Grafik, die epische Musik und die Animationen das Thema der griechischen Mythologie sehr stimmig auf.

Hohe Auszahlungsquote

Konnte man einen Spielautomaten mit gratis Startguthaben testen und wurde man von Konzept und Ladezeit überzeugt, möchte man natürlich auch Gewinne generieren. Deshalb zeichnet die erfolgreichsten Slots vor allem aus, dass mit ihnen durchaus hohe Summen erzielt werden können. Es ist natürlich immer auch eine Frage des Glücks, das darf man nie vergessen.

Drei der beliebtesten Spielautomaten

Nachdem wir bis jetzt eher allgemeine Eigenschaften besprochen haben, zeigen wir Dir nun einmal, welche die beliebtesten Spielautomaten des Jahres 2022 sind. Du hast vielleicht schon von ihnen gehört.

Book of Dead von Play’n GO

Dieser Spielautomat gehört nicht nur 2022 zu den beliebtesten Online Slots. Es handelt sich um einen echten All-Time-Favorite. Das Spiel greift thematisch das antike Ägypten auf. Der Name spielt auf eine Anthologie aus dem 19. Jahrhundert an. Das sogenannte ägyptische Totenbuch ist eine Sammlung altägyptischer Beschwörungsformeln.

Das Prinzip des Spiels ist einfach. Mit mindestens zwei gleichen Symbolen kann ein Gewinn generiert werden. Dafür müssen diese Symbole natürlich entlang der gewählten Gewinnlinie aufgereiht sein. Der Spieler kann bis zu zehn dieser Linien individuell aktivieren. Schon ab einem Cent kann eine Runde gestartet werden. Jeder Gewinn wird direkt ausgeschüttet, jedoch gibt es auch eine Funktion, mit der man bei jedem Gewinn aufs Ganze gehen kann. Diese Risikofunktion muss aber bewusst gewählt und ausgespielt werden.

Play’n GO bietet neben diesem sehr beliebten Titel noch viele weitere Slots, die das alte Ägypten thematisieren, darunter zum Beispiel:

Cat Wilde and the Doom of Dead

Rich Wilde and the Amulet of Dead

Secret of Dead

Ghosts of Dead

Legacy of Dead

Rise of Dead

Blood Suckers von NetEnt

Wie der Name schon vermuten lässt, bedient sich dieser Slot der Vampir-Thematik. Wie beim Aufgriff der ägyptischen Mythologie zielt auch dieses Spiel darauf ab, dem Nutzer ein abenteuerliches Erlebnis zu liefern und ihn zu fesseln. Der Langeweile wurde der Kampf angesagt.

Blood Suckers bietet nicht nur eine sehr gute Gewinnquote, sondern kann auch mit reinen Free Spins gespielt werden. Die Spieler werden außerdem mit Boni belohnt, bei denen auszahlbare Jackpots gewonnen werden können. Der Aufbau ist simpel, wirkt aber hochwertig. Auf fünf Walzen gilt es, zueinander passende Symbole zu treffen und so Gewinne zu erzielen.

NetEnt gibt es seit den 90ern, genauer gesagt seit 1996, und es handelt sich um ein schwedisches Unternehmen. Das Portfolio beinhaltet viele aktuell beliebte Spiele:

Starburst

Silverback Gold

Gordon Ramsay Hell’s Kitchen

Mega Fortune

Gonzo’s Quest

Book of Ra Deluxe von Novomatic

Und schon wieder treffen wir auf das Thema ägyptische Mythologie. Es geht erneut um abenteuerliche Stimmung beim Spielen. Das wird vor allem durch das Gewinnsymbol mit dem höchsten Wert deutlich: den Abenteurer.

Gespielt wird dieser Automat mit bis zu neun Gewinnlinien. Deren Anzahl kann individuell ausgewählt werden. Einsätze sind in einem Rahmen von 5 Cent bis zu 90 Euro möglich. Mindestens zwei passende Symbole müssen gleichzeitig entlang der eingestellten Linien erscheinen, um einen Gewinn zu generieren. Besondere Features bietet Book of Ra Deluxe auch: Man kann nicht nur Freispiele gewinnen, sondern auch mit der Risikofunktion die Spannung erhöhen.

Das Unternehmen Novomatic stammt aus Österreich und wurde in den 1980ern gegründet. Die Österreicher haben auf ihrer Spielpalette weitere sehr beliebte Klassiker, aber auch einige Neuheiten:

Sizzling Hot Deluxe

Lord of the Ocean

Apollo God of the Sun

Dancing Lantern

Ancient Goddess Deluxe

Die besten Slots wissen zu unterhalten

Zu den beliebtesten Spielautomaten gehören vor allem Book of Ra Deluxe, Book of Dead sowie Blood Suckers. Gemeinsam ist all diesen Beispielen, dass sie die Spieler fesseln. Das tun sie nicht nur mit ansprechender Grafik, sondern auch mit kurzen Ladezeiten und einer passenden musikalischen Untermalung.