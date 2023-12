Die Top 4 Weihnachtsgeschenke 2023: Exklusive Auswahl für Jeden

Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit des Gebens und Empfangens. In diesem Jahr haben wir für Sie eine exklusive Auswahl der besten Geschenkideen zusammengestellt, die garantiert für Freude sorgen werden. Von mobilen Tarifen über Technik-Highlights bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten – hier ist für jeden etwas dabei.

MTEL: Ein Fest der mobilen Freuden und exklusiven Angebote

Diese Weihnachten verwandelt MTEL die Feiertage in eine Zeit der mobilen Wunder. Beginnen wir mit den unschlagbaren Weihnachtsdeals, die MTEL zu bieten hat. Der Sim Only 74-Tarif sticht besonders hervor: Genießen Sie in den ersten sechs Monaten einen Rabatt von 41 % auf die Grundgebühr. Dieses Angebot umfasst 74 GB in Österreich, der EU und der erweiterten MTEL Zone, unlimitierte Minuten und SMS, sowie einen 7 GB Roaming Boost und Internetsecurity Netprotect – alles für nur 11,81 Euro statt 20,02 Euro monatlich.

Für diejenigen, die ein neues Handy unter dem Weihnachtsbaum suchen, hat MTEL ebenfalls etwas Besonderes im Gepäck. Der SMART 114 Tarif, inklusive Handy, ist jetzt mit einem Rabatt von 41 % in den ersten 6 Monaten erhältlich – für nur 16,64 Euro statt 28,20 Euro monatlich. Und das ist noch nicht alles: MTEL bietet Top-Smartphones zu sensationellen Preisen an. Stellen Sie sich vor, ein iPhone 13 für nur 19 €/Monat, ein iPhone 12 für nur 10 €/Monat oder ein Xiaomi 12 Lite für nur 5 €/Monat zu besitzen.

MTEL Austria Shop im Donauzentrum (FOTO: KOSMO)

Aber MTEL denkt nicht nur an mobile Kommunikation. Für die gemütlichen Winterabende zu Hause bietet das STARNET Internet- & TV-Angebot eine perfekte Lösung. Genießen Sie 6 Monate lang satte 41 Prozent Rabatt auf die Internetgrundgebühr und erhalten Sie das SMART MEGA TV-PAKET für ganze 3 Monate gratis. Dieses Paket ist randvoll mit exklusiven Inhalten, die für perfekte Unterhaltung während der festlichen Zeit sorgen.

MTEL zeigt auch seine Wertschätzung für langjährige Kunden mit einer festlichen Überraschung: Ab dem 1. Dezember 2023 sind die Netze MTEL Switzerland und MTEL Nordmazedonien Teil der MTEL Zone. Dies erweitert das Roaming-Erlebnis und ermöglicht es, ohne zusätzliche Kosten mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben.

Und als Krönung öffnet MTEL noch vor Weihnachten seinen neuen Flagship Store in der Mariahilfer Straße 91. Bis dahin laden die anderen Shops zu einem Besuch ein, wo exklusive Angebote auf Sie warten. Machen Sie sich bereit für ein strahlendes Weihnachtsfest mit MTEL!

MediaMarkt: Ein Paradies für Technikliebhaber

In dieser Weihnachtssaison wird MediaMarkt zum Mekka für alle, die auf der Suche nach dem perfekten technischen Geschenk sind. Mit einer riesigen Auswahl, die von den neuesten Smartphones über innovative Haushaltsgeräte bis hin zu coolen Tablets reicht, ist MediaMarkt der Ort, an dem Sie für jeden in Ihrer Familie etwas finden.

Ein besonderes Highlight ist die zinsfreie Finanzierungsoption von MediaMarkt. Mit dieser können Sie Ihre Einkäufe in bequemen Monatsraten abbezahlen, beginnend bei einem Einkaufswert von nur € 100,-. Und für Einkäufe ab € 333,- gibt es sogar einen € 33,- Gutschein dazu – ein unwiderstehliches Angebot, das das Schenken noch angenehmer macht.

Darüber hinaus versteht MediaMarkt, dass die Festtage manchmal hektisch sein können. Deshalb bieten sie einen verlängerten Umtausch bis zum 15. Januar 2024 an, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, falls ein Geschenk nicht ganz passt.

Dorotheum: Zeitlose Eleganz und Wertbeständigkeit für ein besonderes Weihnachten

In dieser festlichen Saison bietet das Dorotheum eine einzigartige Auswahl an Geschenken, die nicht nur durch ihre Schönheit, sondern auch durch ihren bleibenden Wert bestechen. In einer Zeit, in der Beständigkeit und Wert immer wichtiger werden, stellt das Dorotheum eine exzellente Wahl für Geschenke dar, die über Jahre hinweg Freude und Erinnerungen bewahren.

Besonders hervorzuheben sind die Angebote an „Ware aus Privatbesitz“. In den Dorotheum Filialen finden Sie unter dieser Kategorie Schmuckstücke und Uhren, die nicht nur preislich attraktiv sind, sondern auch als einzigartige und individuelle Geschenke dienen. Diese Einzelstücke, von Ringen über Halsketten bis zu Taschenuhren, bieten eine hervorragende Gelegenheit, ein wirklich persönliches und unvergessliches Geschenk zu machen.

(FOTO: iStock/Spitzt-Foto)

Das Dorotheum versteht, dass die derzeitigen Teuerungen eine Herausforderung darstellen können. Daher bieten sie nicht nur wertbeständige Geschenke an, sondern auch Möglichkeiten, beim Kauf zu sparen. Ob durch das Mitbieten bei einer Online-Auktion oder das Stöbern in den Filialen – hier finden Sie Schmuckstücke und Uhren, die sowohl das Herz als auch den Geldbeutel erfreuen.

Meze Sliva: Eine kulinarische Reise durch den Balkan

Meze Sliva, ein Delikatessenladen in Wien, bietet in dieser Weihnachtssaison eine einzigartige Möglichkeit, die reiche und vielfältige Kultur des Balkans durch seine kulinarischen Schätze zu erleben. Dieser Laden ist mehr als nur ein Ort zum Einkaufen – es ist ein Tor zu einer Welt voller Geschmackserlebnisse, die das tausendjährige kulturelle Erbe des Balkans widerspiegeln.

FOTO: zVg

Die Auswahl bei Meze Sliva ist eine sorgfältig kuratierte Sammlung, die die besten und authentischsten Produkte aus dem Balkanraum umfasst. Von handwerklichen Käsesorten, die in traditionellen Verfahren hergestellt werden, über luftgetrockneten Schinken, der mit jedem Bissen das Gefühl eines rauchigen Kamins heraufbeschwört, bis hin zu seltenen Weinen und Spirituosen, die die Aromen eines warmen Sommerabends in Istrien einfangen – hier findet jeder Feinschmecker sein Glück.

Meze Sliva ist nicht nur ein Geschäft, es ist ein Erlebnis. Die Besucher werden eingeladen, in die Welt des Balkans einzutauchen und die Aromen zu entdecken, die diese Region so besonders machen. Ob Sie auf der Suche nach einem Geschenk für einen Liebhaber der Balkanküche sind oder einfach nur Ihren eigenen Gaumen verwöhnen möchten – Meze Sliva bietet zeitlose Balkandelikatessen, die jeden Tag zu etwas Besonderem machen.