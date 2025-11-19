Diese 21 Produkte kosten jetzt fast die Hälfte mehr!

Die Teuerungswelle rollt weiter durch Österreich: Mit 40 Prozent mehr für Strom und drastischen Aufschlägen bei Lebensmitteln bleibt die Inflation hartnäckig bei 4 Prozent.

Die Teuerungsrate in Österreich zeigt sich im Oktober weiterhin hartnäckig und verbleibt bei 4 Prozent im Jahresvergleich. Besonders die Sektoren Energie und Gastronomie tragen zur anhaltend hohen Inflationsrate bei.

Ein detaillierter Blick auf einzelne Warengruppen offenbart drastische Preisanstiege bei zahlreichen Produkten. Laut einer aktuellen Aufstellung von oe24 verzeichnet Strom mit einem Plus von 40,7 Prozent den stärksten Preisanstieg. Auch bei Lebensmitteln müssen Verbraucher tief in die Tasche greifen: Bohnenkaffee verteuerte sich um 25,1 Prozent, während Pfirsiche und Nektarinen einen Preisaufschlag von 23,8 Prozent verzeichnen.

Drastische Preissprünge

Rind- und Kalbfleisch kostet Konsumenten mittlerweile 21,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Selbst bei alltäglichen Produkten wie Sauerrahm (plus 23,6 Prozent), Schokoladepulver (plus 22,5 Prozent) und Vollmilchschokolade (plus 14,8 Prozent) sind erhebliche Preissteigerungen zu verzeichnen.

Eine geringe Entlastung bieten lediglich Flugpauschalreisen, die um 4,8 Prozent günstiger angeboten werden als zuvor.

Die Gesamtbetrachtung der Preisentwicklung zeigt jedoch: Die Inflationsdynamik bleibt ungebrochen stark und wirkt sich auf nahezu alle Konsumbereiche der österreichischen Verbraucher aus.