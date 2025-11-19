Energie und Gastro halten Inflation bei 4 Prozent!

Die Inflationsrate in Österreich verharrt im Oktober weiterhin bei 4 Prozent im Jahresvergleich. Wie die Statistik Austria bekannt gab, wäre die Teuerung ohne die Bereiche Haushaltsenergie sowie Restaurants und Hotels deutlich niedriger ausgefallen – nämlich bei lediglich 2,4 Prozent.

Als maßgebliche Kostentreiber erwiesen sich erneut die Energiekosten und die Gastronomie. Der Bereich Wohnen, Wasser und Energie verteuerte sich um 6,6 Prozent, während die Preise in Restaurants und Hotels um 6,0 Prozent anzogen. Besonders drastisch fiel der Anstieg bei Haushaltsenergie aus, die allein um 15,7 Prozent teurer wurde.

Monatliche Entwicklung

Gegenüber dem Vormonat September stieg das Preisniveau um 0,4 Prozent an. Im monatlichen Vergleich waren vor allem Bekleidungsartikel für den Anstieg verantwortlich, die um 4,2 Prozent teurer wurden. Diese Preissteigerung ist auf den saisonüblichen Wechsel von Herbst- auf Winterbekleidung zurückzuführen.

Einen dämpfenden Effekt auf die Gesamtinflation hatten hingegen Flugpauschalreisen, deren Preise um 4,8 Prozent nachgaben.