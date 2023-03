Diese 3 Sternzeichen sehen sich selbst nie als oberste Priorität

Selbstfürsorge spielt eine immer wichtigere Rolle. Doch während einige Menschen sich leicht auf sich selbst konzentrieren können, fällt es anderen schwer, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und sich um ihr eigenes Wohlbefinden zu kümmern. Unter den verschiedenen Sternzeichen gibt es einige, bei denen die Selbstfürsorge nicht unbedingt an erster Stelle steht.

Fische

Für viele Fische ist das Konzept von Selfcare fremd. Sie betrachten das Streben nach persönlichem Wohlbefinden als egoistisch und selbstzentriert, Eigenschaften, die den Fischen eigentlich fremd sind. Als extrovertierte Wesen benötigen sie die Bestätigung anderer und ziehen ihre Energie aus dem Zusammensein mit anderen.

Diese Eigenschaften sind durchaus positiv, doch Fische sollten darauf achten, dass sie die Balance halten. Sie sollten auch auf ihre eigenen Bedürfnisse achten und ihre eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigen. Um wirklich im Einklang mit sich selbst zu leben, ist es wichtig, sich intensiv mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch auf die eigenen verborgenen Bedürfnisse zu hören. Denn nur so kann man langfristig im Einklang mit sich selbst sein.

Krebs

Für Krebse ist das Wort „Nein“ ein Graus. Abweisung und Enttäuschung treffen sie emotional tief und hinterlassen oft ein schlechtes Gewissen. Sie leiden nicht nur unter Ablehnung, sondern vor allem unter dem Gefühl, jemanden zu enttäuschen. Aus diesem Grund setzen Krebse alles daran, damit es niemals zu dieser Situation kommt. Sie erfüllen jede Menge zusätzlicher Aufgaben und verschieben ihre eigenen Prioritäten, um anderen zu gefallen. Doch Vorsicht: Andere können schnell diese Hilfsbereitschaft ausnutzen.

Waage

Waagen haben oft nur ein Ziel in ihrem Leben: das Glücklichsein ihrer Mitmenschen. Sie sind der Überzeugung, dass ihr eigenes Wohlbefinden direkt von der Zufriedenheit ihrer Liebsten abhängt. Dieser Ansatz zeugt von einer sehr liebevollen Natur, die die Waagen in all ihren Entscheidungen leitet. Doch in der Praxis funktioniert dies leider nicht so einfach. Denn Waagen setzen sich selbst niemals an erste Stelle und stellen ihre eigenen Bedürfnisse oft hinter die ihrer Mitmenschen zurück. Diese Selbstlosigkeit kann jedoch langfristig zu emotionalen Verletzungen bei den Waagen führen, die sie nur schwer heilen können.