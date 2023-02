Diese 3 Sternzeichen sind egoistisch und selbstverliebt

Menschen neigen im Allgemeinen dazu, irgendwann egoistisch zu sein. Viele lieben sich selbst am meisten und denken, dass sie keine Schwächen haben. Das sind die drei Sternzeichen die selbstverliebt und egoistisch sind.

Stier

Stiere, besonders Frauen, bewundern sich gerne selbst. Wenn sie sie fragen, wer die Schönste der Welt ist, werden sie sicherlich antworten, dass sie es sind. Stiere sind sehr stolz auf sich. Sie sind perfekt für sich selbst, auch wenn sie zugeben, dass sie ins Fitnessstudio gehen sollen und ein paar Kilos loswerden müssen. Es kann durchaus möglich sein, dass man viele Selfies in ihren Handys finden kann. Stiere sind nämlich große Narzissten.

Zwillinge

Zwillinge schenken einer anderen Person viel Liebe, aber das steht nicht immer an erster Stelle. Sie sind immer für sich selbst die wichtigsten Personen dieser Welt. Zwillinge lieben sich selbst, aber sie sind keine Narzissten, sie haben einfach nicht das Bedürfnis, sich um die Prioritäten anderer Menschen zu kümmern. Sie brauchen Freiheit in einer Beziehung mehr denn je. Sie ändern ihre Entscheidung nicht. Aufgrund ihrer Natur haben Zwillinge es äußerst schwer eine dauerhafte Liebesbeziehung zu erhalten.

Löwe

Löwen stellen sich immer an erster Stelle, aber sie versuchen es nicht zu verstecken, wie Zwillinge. Sie haben wie Stiere auch den Wunsch, sich selbst zu bewundern. Löwen haben einen großen Stolz. Es gibt Zeiten, in denen sie Dinge für andere tun, aber das kommt nicht so oft vor. Sie vergessen die Hilfe ihrer Mitmenschen nicht, aber sie helfen anderen nur dann, wenn sie selbst keine Probleme haben oder wenn sie dadurch ihre Reputation verbessern können.