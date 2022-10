Diese 3 Sternzeichen trennen sich im Oktober!

Drei Sternzeichen könnte im Oktober eine Trennung bevorstehen. Diese muss aber nicht immer schlecht sein.

1. Widder

Dieses Jahr kann für den Widder etwas turbulent werden. Du und dein Partner habt euch auseinandergelebt. Jetzt kann es schnell passieren, dass ein Funke – vielleicht eine andere Person – das Fass zum Überlaufen bringt. Arbeitet also an eurer Beziehung und nehmt euch bewusst mehr Zeit füreinander. So könnt ihr wieder eine glückliche und erfüllte Beziehung führen.

Sie haben eine erstaunliche Fähigkeit zu handeln, wenn andere es nicht können. Mehr Kontrolle übernehmen!

2. Zwilling

Liebe Zwillinge, die Zeit für Selbstliebe ist gekommen. Die bevorstehende Trennung muss nicht von den Zwillingen kommen. Wichtig für den Zwilling ist nun, dass er diese Beziehung abschließt. Immerhin sollte man Verletzungen nicht in die nächste Beziehung mitnehmen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du dich liebst!

3. Löwe

Wahrscheinlich musst ihr nicht nur sehr viel an euch selbst arbeiten, sondern auch verstehen, worauf ihr euch konzentrieren müsst, um in der Lage zu sein, dieses Ende einzuleiten. Nehmt euch Zeit und befreit euch von den Ängsten und Gewohnheiten.

