Diese 3 Sternzeichen verlieren schnell die Geduld!

Geduld ist eine Tugend, die nicht allen leicht fällt. Besonders drei Tierkreiszeichen neigen dazu, rasch gereizt zu sein.

Widder

Der impulsiven Widder kennt dagegen das Wort „Geduld“ kaum. Entscheidungen werden schnell und ohne Zögern getroffen und es muss stets etwas vorangehen. Sollte sich jemand Zeit mit Entscheidungen lassen, kann das den Widder rasch zum Kochen bringen. Es sind oft die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Frage, was es zum Abendessen gibt, die den Widder an seine Grenzen stoßen lassen. Dieses Sternzeichen sollte definitiv an seinen Geduldsfähigkeiten arbeiten.

Jungfrau

Dieses Sternzeichen liebt Ordnung und Struktur. Alles hat seinen Platz und seinen Ablauf. Sollte jedoch etwas nicht ganz nach Plan verlaufen, wird die Jungfrau schnell unruhig und kann sogar wütend werden. Selbst ein schief stehendes Buch im Regal oder ein Fleck auf dem Teppich, der sich nicht entfernen lässt, können die Jungfrau auf die Palme bringen.

Steinbock

Zuletzt der ehrgeizige Steinbock, der vor allem im Job schnell gereizt ist. Er gibt stets Vollgas und möchte der Beste sein. Kollegen, die sein hohes Tempo nicht mithalten können oder Aufgaben nicht so erledigen, bringen den Steinbock schnell auf die Palme. Der Steinbock muss lernen, auch mal einen Gang zurückzuschalten und sich zu entspannen.